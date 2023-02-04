Де Дзерби призвал фанатов "Брайтона" не критиковать Кайседо
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби призвал фанатов своего клуба не критиковать полузащитника Мойсеса Кайседо.
После отклоненного предложения "Арсенала" в 70 миллионов фунтов Кайседо публично озвучил свое желание покинуть "Брайтон".
Такого рода бунтарское поведение возмутило многих фанатов "чаек", однако Де Дзерби готов быть снисходительным к 21-летнему эквадорцу.
"Я хочу, чтобы они (фанаты) поддержали его. Я не хочу, чтобы они критиковали его. Я люблю Мойсеса, работающие с ним в "Брайтоне" люди любят Мойсеса, он хороший парень. Я очень рад, что он остался с нами до конца сезона".
"Я не знаю, совершил он ошибку или нет, но теперь трансферное окно закрыто, и фанаты должны довериться мне, потому что я несу ответственность за них".
"Раз я так ясно выразился насчет Мойсеса, значит они (фанаты) должны довериться мне. Другие игроки любят и уважают его".
"Они понимают ситуацию, потому что знают, что в футболе подобное может случиться с каждым. Если это не проблема для меня, то не должно быть проблемой ни для кого", — цитирует Де Дзерби BBC.
04.02.2023 11:00
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