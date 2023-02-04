В МЮ возник раскол мнения насчет Гринвуда

Мейсон Гринвуд Внутри "Манчестер Юнайтед" существует раскол мнений насчет того, следует ли разрешить нападающему Мейсону Гринвуду возобновить карьеру в клубе.

Последние 12 месяцев оказались полностью потеряны для карьеры Гринвуда, потому что все это время Мейсон был отстранен от исполнения своих обязанностей как игрок "Юнайтед".

"Юнайтед" отстранил Гринвуда сразу, как Мейсон был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей бывшей девушки в январе прошлого года.

На текущей неделе с Гринвуда были сняты все обвинения, на что "красные дьяволы" отреагировали заявлением о том, что клуб сперва проведет собственное расследование насчет Мейсона.

Как стало известно The Guardian, значительная часть работников "Юнайтед" будет недовольна, если Гринвуду позволят снова сыграть за клуб. Мейсон опорочил себя, когда принялся угрожать своей возлюбленной, впоследствии опубликовавшей соответствующие фото- и аудиозаписи.

В то же время другие чувствуют, что Гринвуд очистил свое имя и заслуживает второго шанса. Особенно если речь о воспитаннике клуба, молодом парне и игроке, который еще год назад считался одним из самых перспективных в стране.

По информации издания, внутреннее расследование возглавляет исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд, и в данный момент возможны оба сценария: 21-летний англичанин может как остаться, так и уйти из клуба.

В этом расследовании "Юнайтед" учет возможное влияние персоны Гринвуда на свою коммерческую деятельность. Для этого "дьяволы" проконсультируются со своими "глобальными партнерами", которых у клуба с "Олд Траффорд" 25 штук, включая Adidas и TeamViewer.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. closer 04.02.2023 11:23 # closer
    Показуха, если правда

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  2. quavo 04.02.2023 10:59 # quavo
    Мдаа ну и мрази

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  3. didier-11 04.02.2023 10:42 # didier-11
    Да верните пацана. Хотя бы просто посмотрите , если шанс что вернётся на свой уровень. Если это тот же Гринвуд , Антони присядет надолго

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  4. superglor 04.02.2023 10:11 # superglor
    Для МЮ когда-то что-то значила репутация?

    - Кантона бил фанатов ногой и возвращался как только истекала дисква.
    - Гиггз спал с женой брата 8 лет и до сих пор в легендах клуба.
    - САФ кидал бутсой в своих же игроков, кто-то возмущался о репутации?

    А тут нигерок просто присунул любительнице легких денег, мелочь по меркам пригородных.

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  5. scholes18 04.02.2023 10:03 # scholes18
    клуб слишком переживает о своей репутации, потому скорее всего он уйдет и станет топом в другом клубе за пределами Англии. не хотелось бы терять его, но повторюсь, что он сам виноват, что попал в такую ситуацию нелепую.

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