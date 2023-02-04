В МЮ возник раскол мнения насчет Гринвуда

Внутри "Манчестер Юнайтед" существует раскол мнений насчет того, следует ли разрешить нападающему Мейсону Гринвуду возобновить карьеру в клубе.

Последние 12 месяцев оказались полностью потеряны для карьеры Гринвуда, потому что все это время Мейсон был отстранен от исполнения своих обязанностей как игрок "Юнайтед".



"Юнайтед" отстранил Гринвуда сразу, как Мейсон был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей бывшей девушки в январе прошлого года.



На текущей неделе с Гринвуда были сняты все обвинения, на что "красные дьяволы" отреагировали заявлением о том, что клуб сперва проведет собственное расследование насчет Мейсона.



Как стало известно The Guardian, значительная часть работников "Юнайтед" будет недовольна, если Гринвуду позволят снова сыграть за клуб. Мейсон опорочил себя, когда принялся угрожать своей возлюбленной, впоследствии опубликовавшей соответствующие фото- и аудиозаписи.



В то же время другие чувствуют, что Гринвуд очистил свое имя и заслуживает второго шанса. Особенно если речь о воспитаннике клуба, молодом парне и игроке, который еще год назад считался одним из самых перспективных в стране.



По информации издания, внутреннее расследование возглавляет исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд, и в данный момент возможны оба сценария: 21-летний англичанин может как остаться, так и уйти из клуба.



В этом расследовании "Юнайтед" учет возможное влияние персоны Гринвуда на свою коммерческую деятельность. Для этого "дьяволы" проконсультируются со своими "глобальными партнерами", которых у клуба с "Олд Траффорд" 25 штук, включая Adidas и TeamViewer.