Клопп советует Фабиньо брать пример с Рэшфорда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своего полузащитника Фабиньо брать пример с нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Еще недавно Фабиньо считался эталоном опорного полузащитника, а в последнее время опытный бразилец проигрывает конкуренцию 18-летнему Стефану Байчетичу.



В прошлое воскресенье Фабиньо и вовсе просто чудом избежал красной карточки против "Брайтона" в Кубке Англии, и Клопп хочет, чтобы его подопечный вдохновился примером Рэшфорда, который в этом сезоне вернулся в свою лучшую форму.



"Он знает, что он не на высоте, и ему нужно потрудиться, чтобы вернуться в форму. Он не самый счастливый человек на планете, но он понимает решение не выпускать его".



"На этой позиции тебе нужен парень, который выигрывает единоборства, который страхует каждого, но который также играет в футбол. Немало лет Фабиньо был лучшим на этой позиции".



"В данный момент у него не идет игра. Некоторые наши игроки не достигают уровней, которых они достигали у нас в последние пять или шесть лет. Это не необычно".



"Одним из лучших примеров является Маркус Рэшфорд. Не уверен, что он может объяснить, почему он так провел прошлый сезон и почему так проводит этот. Ты должен сражаться и трудиться, чтобы изменить это", — цитирует Клоппа Daily Mail.