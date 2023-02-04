Поттер: "Обамеянгу не повезло"

Наставник "Челси" Грэм Поттер объяснил свое решение исключить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из заявки на плей-офф Лиги Чемпионов.

Накануне "Челси" добавил в свою заявку на Лигу Чемпионов январских новичков Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Фелиша, тогда как Обамеянг был вычеркнут из списка.



Пьер-Эмерик также не попал в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" накануне вечером, однако Поттер уверяет, что рассчитывает на 33-летнего габонца, и тому просто не повезло.



"Он профессионал. Я понимаю, что он будет расстроен, но нам нужно было дозаявить трех новичков, и он не сделал ничего неправильного. А сегодня вечером мы хотели дать немного игровой практики Давиду (Датро Фофана)".



"Пьеру не повезло, но он будет сражаться за свое место. Какое бы решение мы ни принимали, мы всегда объясняем его. Это было мое решение, и это было тяжелое решение. Я не имею ничего против него, он совершенно не сделал ничего неправильного".



"Это сложно, это тяжело, я сочувствую ему и понимаю его разочарование, но на мне лежит ответственность, чтобы принимать эти решения и объяснять их. Он тренируется великолепным образом, несмотря на разочарование. Он первоклассный парень".



"Все в его руках, он должен продолжать трудиться, тренироваться, как и сегодня, и быть готовым играть. В футболе все может быстро измениться", — цитирует Поттера The Independent.