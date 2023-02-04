Конте может вернуться на бровку в воскресенье

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте может вернуться на бровку после перенесенной операции уже в матче против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Напомним, в минувшую среду Конте перенес срочную операцию по удалению желчного пузыря. "Тоттенхэм" не стал называть сроки восстановления Антонио, однако ожидалось, что итальянский специалист пропустит несколько матчей.



В реальности Конте оказался оторван от работы всего на полсуток, и ассистент главного тренера "шпор" Кристиан Стеллини допускает, что Антонио будет присутствовать на своем обычном месте на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье.



"Решение будет принято завтра. Мы готовы сделать все необходимое, но это будет решение Антонио и, наверное, докторов. У нас есть два дня, чтобы решить. У нас есть время".



"На прошлой неделе Антонио позвонил мне, чтобы объяснить ситуацию. Мы думали, что это грипп, но проблема оказалась в другом. Он был расстроен, когда узнал".



"До операции у нас было время, чтобы поговорить о том, как подготовиться к следующему матчу, и мы потеряли его только на 12 часов, на время операции. После операции у него не было сил, чтобы разговаривать, но когда он пришел в себя, то сразу позвонил мне и начал говорить о тренировках и матче".



"Операция прошла хорошо, она не была сложной, и Антонио идет на поправку. В данный момент он дома. У нас есть два дня до матча, и всякое возможно", — цитирует Стеллини Daily Mail.