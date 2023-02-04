22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 4 февраля, семью поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Эвертон" не выиграл ни одного из 10 последних матчей во всех соревнованиях, потерпев восемь поражений. "Арсенал" может развить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 14 поединков — впервые с декабря 2018. "Ириски" выиграли обе последние домашние встречи с "канонирами" в чемпионате.
Защитники Бен Годфри и Майкл Кин пропустят дебют Шона Дайча на посту главного тренера "Эвертона". Также проблемы со здоровьем есть у Натана Патерсона, Джеймса Гарнера и Андроса Таунсенда.
Дебютировать за "Арсенал" может купленный у "Челси" полузащитник Жоржиньо. Томас Партей под вопросом из-за ушиба ребер. Эмиль Смит-Роу, Мохамед Эльнени, Габриэль Жезус и Рис Нелсон точно не сыграют.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вулверхэмптон" прервал серию из четырех домашних поражений в Премьер-Лиге, победив "Вест Хэм" со счетом 1:0. Над "Ливерпулем" нависла угроза потерпеть три выездных поражения подряд в чемпионате впервые с 2012 года. "Красные" выиграли все 11 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, пропустив лишь три гола.
"Вулверхэмптон" может устроить дебют для Крейга Доусона и Жоао Гомеса.
"Ливерпуль" все еще вынужден обходиться без Ибраимы Конате, Виргила Ван Дейка, Диогу Жоты, Роберто Фирмино и Луиса Диаса, хотя некоторые из них уже возобновили тренировки.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00
"Манчестер Юнайтед" одержал 12 побед подряд дома с учетом всех соревнований, и это лучшая серия такого рода со времен сэра Алекса Фергюсона (20 побед подряд на "Олд Траффорд" с декабря 2010 по сентябрь 2011). "Кристал Пэлас" еще не побеждал в 2023 году во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" лишь однажды одолели "орлов" в пяти последних встречах (2 ничьи, 2 поражения).
Полузащитник "Юнайтед" Кристиан Эриксен пропустит около трех месяцев с травмой лодыжки, но подменить его готов арендованный у "Баварии" Марсель Забитцер. Диогу Далот возобновил тренировки. Донни Ван де Бек и Скотт Мактоминей вне игры.
Нападающий "Пэлас" Уилфрид Заха отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур уже тренируются, но играть еще не готовы. Рвутся в бой новички Науиру Ахамада и Альбер Самби Локонга.
БРАЙТОН — БОРНМУТ 18:00
При Роберто Де Дзерби "Брайтон" забил 26 голов в 13 матчах Премьер-Лиги — только у "Арсенала" и "Манчестер Сити" больше за этот период. "Брайтон" рискует потерпеть шестое подряд выездное поражение в чемпионате, причем в четырех из пяти этих поражений команда даже не забивала. "Вишенки" уступили лишь однажды в 12 последних встречах с "чайками" в чемпионате (7 побед, 4 ничьи).
Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек, зато готов вернуться на поле Мойсес Кайседо, который так и не вырвался из клуба в январе. У Адама Лалланы мышечное повреждение. Эван Фергюсон под вопросом.
"Борнмут" устроит фитнес-тесты для Маркуса Тавернье и Доминика Соланке. Райан Фредерикс, Дэвид Бркус и Джуниор Станислас по-прежнему травмированы.
БРЕНТФОРД — САУТГЕМПТОН 18:00
"Брайтон" не знает поражений уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 4 ничьи), и это лучшая серия клуба в высшем дивизионе за 87 последних лет. "Саутгемптон" одержал две победы в трех последних выездных поединках во всех соревнованиях. "Святые" выиграли лишь раз в восьми последних выездах к "пчелам" (3 ничьи, 4 поражения).
К возвращению из лазарета "Борнмута" близки Понтус Янссон и Фрэнк Оньека. Шендон Батист уже в порядке.
Защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Ньюкасла" посреди сезона. Мусса Дженепо оправился после сотрясения. Камалдин Сулемана и Пол Онуачу готовы к дебюту за свой новый клуб.
АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР 18:00
В семи матчах Премьер-Лиги при Унаи Эмери "Астон Вилла" набрала 16 очков — только у "Арсенала" больше за этот период. После Чемпионата Мира "Лестер" добыл лишь одно очко из 15 возможных, пропустив 10 голов. Обе команды забивали в 12 из 13 своих последних встреч на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги — единственным исключением стала победа "лис" 0:2 в декабре 2001.
Капитан "Виллы" Джон Макгинн оправился после травмы задней поверхности бедра, а Люка Динь залечил плечо. Джон Дуран готов к дебюту, хотя не имеет игровой практики с октября.
Новичок "Лестера" Харри Суттар имеет проблемы со здоровьем, а Уилфрид Ндиди отлучился по причинам личного характера. Джейми Варди под вопросом. Виктор Кристиансен и Тете готовы впервые сыграть за свой новый клуб.
НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 20:30
"Ньюкасл" не знает поражений уже 15 матчей подряд в рамках высшего дивизиона (9 побед, 6 ничьих), и до клубного рекорда всего одна игра. "Вест Хэм" набрал только пять очков на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги — меньше всех наравне с "Борнмутом" и "Лидсом". "Молотобойцы" забили 11 голов в четырех последних выездах к "сорокам" в Премьер-Лиге — как в 14 предыдущих.
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Саутгемптона" в Кубке Лиги. Хавьер Манкильо, Мэтт Таргетт и Эмиль Крафт травмированы. Александер Исак под вопросом из-за подозрения на сотрясение.
"Вест Хэму" предстоит оценить состояние нападающего Данни Ингса, которого беспокоит колено. Курт Зума, Максвел Корне и Джанлука Скамакка остаются в лазарете.
04.02.2023 06:00
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ну когда уже этот е6аный габриель жезус вернется...
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ФК лузерпуль всегда был помойкой на которую все ссут, срут и кончают. Но благодаря фапель.ру мы узнали, что на лузерпуль можно не только ссать, срать и кончать но ещё пукать и рыгать
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