22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 февраля, семью поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" не выиграл ни одного из 10 последних матчей во всех соревнованиях, потерпев восемь поражений. "Арсенал" может развить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до 14 поединков — впервые с декабря 2018. "Ириски" выиграли обе последние домашние встречи с "канонирами" в чемпионате.



Защитники Бен Годфри и Майкл Кин пропустят дебют Шона Дайча на посту главного тренера "Эвертона". Также проблемы со здоровьем есть у Натана Патерсона, Джеймса Гарнера и Андроса Таунсенда.



Дебютировать за "Арсенал" может купленный у "Челси" полузащитник Жоржиньо. Томас Партей под вопросом из-за ушиба ребер. Эмиль Смит-Роу, Мохамед Эльнени, Габриэль Жезус и Рис Нелсон точно не сыграют.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" прервал серию из четырех домашних поражений в Премьер-Лиге, победив "Вест Хэм" со счетом 1:0. Над "Ливерпулем" нависла угроза потерпеть три выездных поражения подряд в чемпионате впервые с 2012 года. "Красные" выиграли все 11 последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, пропустив лишь три гола.



"Вулверхэмптон" может устроить дебют для Крейга Доусона и Жоао Гомеса.



"Ливерпуль" все еще вынужден обходиться без Ибраимы Конате, Виргила Ван Дейка, Диогу Жоты, Роберто Фирмино и Луиса Диаса, хотя некоторые из них уже возобновили тренировки.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Манчестер Юнайтед" одержал 12 побед подряд дома с учетом всех соревнований, и это лучшая серия такого рода со времен сэра Алекса Фергюсона (20 побед подряд на "Олд Траффорд" с декабря 2010 по сентябрь 2011). "Кристал Пэлас" еще не побеждал в 2023 году во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" лишь однажды одолели "орлов" в пяти последних встречах (2 ничьи, 2 поражения).



Полузащитник "Юнайтед" Кристиан Эриксен пропустит около трех месяцев с травмой лодыжки, но подменить его готов арендованный у "Баварии" Марсель Забитцер. Диогу Далот возобновил тренировки. Донни Ван де Бек и Скотт Мактоминей вне игры.



Нападающий "Пэлас" Уилфрид Заха отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур уже тренируются, но играть еще не готовы. Рвутся в бой новички Науиру Ахамада и Альбер Самби Локонга.



БРАЙТОН — БОРНМУТ 18:00



При Роберто Де Дзерби "Брайтон" забил 26 голов в 13 матчах Премьер-Лиги — только у "Арсенала" и "Манчестер Сити" больше за этот период. "Брайтон" рискует потерпеть шестое подряд выездное поражение в чемпионате, причем в четырех из пяти этих поражений команда даже не забивала. "Вишенки" уступили лишь однажды в 12 последних встречах с "чайками" в чемпионате (7 побед, 4 ничьи).



Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек, зато готов вернуться на поле Мойсес Кайседо, который так и не вырвался из клуба в январе. У Адама Лалланы мышечное повреждение. Эван Фергюсон под вопросом.



"Борнмут" устроит фитнес-тесты для Маркуса Тавернье и Доминика Соланке. Райан Фредерикс, Дэвид Бркус и Джуниор Станислас по-прежнему травмированы.



БРЕНТФОРД — САУТГЕМПТОН 18:00



"Брайтон" не знает поражений уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 4 ничьи), и это лучшая серия клуба в высшем дивизионе за 87 последних лет. "Саутгемптон" одержал две победы в трех последних выездных поединках во всех соревнованиях. "Святые" выиграли лишь раз в восьми последних выездах к "пчелам" (3 ничьи, 4 поражения).



К возвращению из лазарета "Борнмута" близки Понтус Янссон и Фрэнк Оньека. Шендон Батист уже в порядке.



Защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Ньюкасла" посреди сезона. Мусса Дженепо оправился после сотрясения. Камалдин Сулемана и Пол Онуачу готовы к дебюту за свой новый клуб.



АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР 18:00



В семи матчах Премьер-Лиги при Унаи Эмери "Астон Вилла" набрала 16 очков — только у "Арсенала" больше за этот период. После Чемпионата Мира "Лестер" добыл лишь одно очко из 15 возможных, пропустив 10 голов. Обе команды забивали в 12 из 13 своих последних встреч на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги — единственным исключением стала победа "лис" 0:2 в декабре 2001.



Капитан "Виллы" Джон Макгинн оправился после травмы задней поверхности бедра, а Люка Динь залечил плечо. Джон Дуран готов к дебюту, хотя не имеет игровой практики с октября.



Новичок "Лестера" Харри Суттар имеет проблемы со здоровьем, а Уилфрид Ндиди отлучился по причинам личного характера. Джейми Варди под вопросом. Виктор Кристиансен и Тете готовы впервые сыграть за свой новый клуб.



НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 20:30



"Ньюкасл" не знает поражений уже 15 матчей подряд в рамках высшего дивизиона (9 побед, 6 ничьих), и до клубного рекорда всего одна игра. "Вест Хэм" набрал только пять очков на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги — меньше всех наравне с "Борнмутом" и "Лидсом". "Молотобойцы" забили 11 голов в четырех последних выездах к "сорокам" в Премьер-Лиге — как в 14 предыдущих.



Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Саутгемптона" в Кубке Лиги. Хавьер Манкильо, Мэтт Таргетт и Эмиль Крафт травмированы. Александер Исак под вопросом из-за подозрения на сотрясение.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние нападающего Данни Ингса, которого беспокоит колено. Курт Зума, Максвел Корне и Джанлука Скамакка остаются в лазарете.