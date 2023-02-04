"Челси" не смог одолеть "Фулхэм"

Мощное усиление, полученное в зимнее трансферное окно, не помогло "Челси" одолеть в домашних стенах "Фулхэм" — 0:0.

Впервые с 27 декабря в стартовом составе "синих" вышел выздоровевший Рис Джеймс. С первых минут появились и январские новички Энцо Фернандес с Михаилом Мудриком.



Пропустив поражение от "Тоттенхэма", в старт "дачников" вернулся Александар Митрович. Новички Седрик Соареш и Саша Лукич в заявку не попали.



В начале матча хозяева "Стэмфорд Бридж" имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но можно сказать, что команды играли без ворот.



На 20-й минуте Тиаго Силва выполнил заброс верхом в штрафную, а Кай Хаверц пробил в касание ногой. Однако голкипер "Фулхэма" Бернд Лево свою команду выручил, вдобавок был зафиксирован офсайд.



Первый по-настоящему голевой момент возник на 25-й минуте, когда Андреас Перейра нанес удар с подступов к штрафной площади, однако Кепа Аррисабалага вытащил мяч, летевший в нижний угол его ворот.



На 32-й минуте Тим Рим, слегка коснувшись мяча, помешал Хаверцу замкнуть прострел Мейсона Маунта с левого фланга.



Уже на последней минуте первого тайма "Челси" имел реальную возможность открыть счет. Хаким Зийеш из центрального круга сделал пас вперед на Хаверца, а тот перебросил мяч через Лено — штанга!



На второй тайм Грэм Поттер выпустил Нони Мадуэке, заменив потерявшегося на поле Мудрика. Однако лучше атаковать "синие" не стали.



После перерыва игра долгое была лишена явных голевых моментов, но "дачники" регулярно огрызались, несмотря на ощутимое игровое преимущество соперника.



На 71-й минуте Мирович от центральной линии поля чуть не забросил мяч за шиворот Кепе. На это хозяева ответили мощным дальним ударом Фернандеса рядом со штангой, и это было их первое попадание в створ за матч.



На 79-й минуте едва не отличился Давид Датро Фофана, едва войдя в игру. Новичок "Челси" на краю штрафной проскочил мимо Лено, убрал финтом Иссу Диопа и пробил, однако опустевшие ворота прикрыл Тим Рим.



В концовке у гостей атакующая игра совсем пропала, однако они выдержали финальный натиск соперника и сохранили ничью.



"Челси" определенно посвежел благодаря своим многочисленным новичкам, особенно благодаря Энцо Фернандесу. Однако "Фулхэм" показал себя весьма неудобным и крепким соперником, который "синим" раскусить не удалось.



"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче