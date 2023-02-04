"Челси" не смог одолеть "Фулхэм"

Александар Митрович и Энцо Фернандес Мощное усиление, полученное в зимнее трансферное окно, не помогло "Челси" одолеть в домашних стенах "Фулхэм" — 0:0.

Впервые с 27 декабря в стартовом составе "синих" вышел выздоровевший Рис Джеймс. С первых минут появились и январские новички Энцо Фернандес с Михаилом Мудриком.

Пропустив поражение от "Тоттенхэма", в старт "дачников" вернулся Александар Митрович. Новички Седрик Соареш и Саша Лукич в заявку не попали.

В начале матча хозяева "Стэмфорд Бридж" имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, но можно сказать, что команды играли без ворот.

На 20-й минуте Тиаго Силва выполнил заброс верхом в штрафную, а Кай Хаверц пробил в касание ногой. Однако голкипер "Фулхэма" Бернд Лево свою команду выручил, вдобавок был зафиксирован офсайд.

Первый по-настоящему голевой момент возник на 25-й минуте, когда Андреас Перейра нанес удар с подступов к штрафной площади, однако Кепа Аррисабалага вытащил мяч, летевший в нижний угол его ворот.

На 32-й минуте Тим Рим, слегка коснувшись мяча, помешал Хаверцу замкнуть прострел Мейсона Маунта с левого фланга.

Уже на последней минуте первого тайма "Челси" имел реальную возможность открыть счет. Хаким Зийеш из центрального круга сделал пас вперед на Хаверца, а тот перебросил мяч через Лено — штанга!

На второй тайм Грэм Поттер выпустил Нони Мадуэке, заменив потерявшегося на поле Мудрика. Однако лучше атаковать "синие" не стали.

После перерыва игра долгое была лишена явных голевых моментов, но "дачники" регулярно огрызались, несмотря на ощутимое игровое преимущество соперника.

На 71-й минуте Мирович от центральной линии поля чуть не забросил мяч за шиворот Кепе. На это хозяева ответили мощным дальним ударом Фернандеса рядом со штангой, и это было их первое попадание в створ за матч.

На 79-й минуте едва не отличился Давид Датро Фофана, едва войдя в игру. Новичок "Челси" на краю штрафной проскочил мимо Лено, убрал финтом Иссу Диопа и пробил, однако опустевшие ворота прикрыл Тим Рим.

В концовке у гостей атакующая игра совсем пропала, однако они выдержали финальный натиск соперника и сохранили ничью.

"Челси" определенно посвежел благодаря своим многочисленным новичкам, особенно благодаря Энцо Фернандесу. Однако "Фулхэм" показал себя весьма неудобным и крепким соперником, который "синим" раскусить не удалось.

"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2023 00:55

Количество просмотров Просмотров: 1542

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. h22o 04.02.2023 02:08 # h22o
    На 71-й минуте Мирович от центральной линии поля чуть не забросил мяч за шиворот Кепе. На это хозяева ответили мощным дальним ударом Фернандеса рядом со штангой, и это было их первое попадание в створ за матч.

    Источник: http://fapl.ru/posts/98384/?c=1

    даун пишет для даунов..ебаные дауны..

    (ответить)

  2. arsnwenger 04.02.2023 02:06 # arsnwenger
    синий педераст_88 глотает

    (ответить)

  3. exclusivefirst 04.02.2023 01:44 # exclusivefirst
    где щель 88?

    (ответить)

  4. thegodfather 04.02.2023 01:44 # thegodfather
    04.02.2023 01:43 #
    gameboy

    Поел говна




    орк рассказывает о своем рационе

    (ответить)

  5. liverputin 04.02.2023 01:43 # liverputin
    РОССИЯ
    ВЛАДИМИР ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

    (ответить)

  6. lexa-arsenal 04.02.2023 01:42 # lexa-arsenal
    Гейбой клянчит деньги по новому

    (ответить)

  7. v-0987654321 04.02.2023 01:40 # v-0987654321
    На фронте снова назревает пизнец, а Зеленский что? Правильно, снова заговорил, что вот вот всех возьмут в ЕС и раздадут деньги, бесплатно.

    Неизменный маркер, как Бутусов.

    (ответить)

  8. bembo 04.02.2023 01:39 # bembo
    Энцо Фернандес в сегодняшнем матче:

    - 100% выигранных воздушных единоборств
    - 74 передачи
    - 10 возвратов мяча
    - 9 выигранных единоборств
    - 8 передач в финальную треть поля
    - 6 отборов (лидер)
    - 3 выноса
    - 2 заработанных фола
    - 1 созданный шанс
    - 1 удар
    - 0 фолов

    [Squawka]


    Не, он топ лютый. Тут без б

    (ответить)

  9. thegodfather 04.02.2023 01:36 # thegodfather
    Грэм ПОТТЕР сообщил что Михаил Мудрик был заменен из-за сильной простуды
    вухахахахахаааааааааааааааааааааа

    (ответить)

  10. v-0987654321 04.02.2023 01:33 # v-0987654321
    Олександр пишет от имени Онотолия

    Арыыыююююю же езь

    (ответить)

  11. fiezzo 04.02.2023 01:32 # fiezzo
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

    (ответить)

  12. iskander8sg 04.02.2023 01:32 # iskander8sg
    Хотите знать, как меня называют поляки?)

    (ответить)

  13. v-0987654321 04.02.2023 01:30 # v-0987654321
    У Лохлов Олександр это не Саня а Соня

    Уахахаха

    (ответить)

  14. thegodfather 04.02.2023 01:29 # thegodfather
    братишки, все будет императорси. Это если по факту

    (ответить)

  15. narcot 04.02.2023 01:27 # narcot
    Опять русня дохнет)

    https://t.me/robert_magyar/386

    (ответить)

  16. tvinkovod 04.02.2023 01:26 # tvinkovod
    надо дать поттеру еще время

    (ответить)

  17. narcot 04.02.2023 01:24 # narcot
    Поттер ушёл из Брайтона, чтоб нюхать его жёппу

    (ответить)

  18. v-0987654321 04.02.2023 01:24 # v-0987654321
    Хохлы вы ж любите все европейское! Почему Олександр ! Кто он будет там - олекс?

    (ответить)

  19. thegodfather 04.02.2023 01:24 # thegodfather
    Трудно было ожидать какого-то успеха от несыгранной команды, которую лепят на скорую руку. Талантливые ребята есть, ничего не скажешь. Но к ним и талантливый тренер нужен, ну и с ними надо ещё много работать. В будущем возможно и будет хорошая команда.

    (ответить)

  20. hunter022 04.02.2023 01:20 # hunter022
    Провал Мудрика в цифрах

    Жодного удару
    Жодного вдалого обіграшу
    Жодного створенного моменту
    Жодного пасу в штрафний Фулгема
    Жодного заробленого фолу
    1/6 виграних єдиноборств

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: