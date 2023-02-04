МЮ придется раскошелиться минимум на 89 млн. фунтов ради Осимхена
"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться минимум на 100 миллионов евро (89 млн. фунтов), чтобы заполучить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.
Приобретение нападающего топ-уровня является приоритетной задачей для "Юнайтед" на следующее трансферное окно.
С переходом в "Юнайтед" связывают Харри Кейна из "Тоттенхэма", но если верить слухам, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг предпочитает видеть на острие атак более быстрого игрока — вроде Осимхена.
В этом сезоне Виктор стал одним из самых желанных нападающих для топ-клубов Европы. 24-летний нигериец забил 15 голов в 20 матчах с учетом всех соревнований, помогая "Наполи" двигаться к своему первому с 1990 года титулу Серии А.
Однако осведомленный источник сообщил ESPN, что "Наполи" не расстанется с Осимхеном менее чем за 89 млн. фунтов. Интерес к Виктору со стороны ПСЖ может только взвинтить цену.
В данный момент "Юнайтед" и ПСЖ видятся двумя наиболее нуждающимися в бомбардире грандами, тогда как "Манчестер Сити" прошлым летом обзавелся Эрлингом Холандом, "Ливерпуль" — Дарвином Нуньесом, "Барселона" — Робертом Левандовски.
Помимо упомянутых Осимхена и Кейна, "дьяволы" также могут обратить внимание на Беньямина Шешко из "Ред Булл" и Душана Влаховича из "Ювентуса".
04.02.2023 00:05
Просмотров: 140
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: