Гвардиола объяснил, почему отпустил Канселу в "Баварию"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему отпустил защитника Жоау Канселу в "Баварию".

На исходе зимнего трансферного окна Канселу отправился в аренду в "Баварию", в своем первом же матче за новый клуб отдал результативную передачу.



Согласно слухам, перед своим отъездом в Мюнхен Жоау крупно поссорился с Гвардиолой, однако тот это отрицает, уверяя, что 28-летний португалец просто хотел играть больше.



"Во-первых, я желаю его самого лучшего в следующие четыре месяца. Я не знаю, что будет в следующем сезоне".



"Он был невероятной фигурой в двух наших последних чемпионских сезонах. После Чемпионата Мира мы провели предсезонный период и в некоторых аспектах решили играть по-другому. Мне нравится, что я вижу. Я даю больше времени другим игрокам".



"У него мой характер, он любит играть. Он тренировался наилучшим образом, но играл не так много, хотя в последние годы он был одним из игроков с наибольшим количеством минут".



"Ему нужно играть, чтобы быть счастливым, и мы решили отпустить его в Мюнхен. Он хочет играть в каждом матче, и я надеюсь, он сможет это делать в Мюнхене", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.