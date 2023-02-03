Поттер: "Фернандес — боец"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отметил бойцовский характер своего новичка Энцо Фернандеса.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" приобрел 22-летнего Фернандеса у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов.



Поттер готов дать Фернандесу время на адаптацию, но не сомневается, что Энцо заиграет у "синих".



"Он все еще молод, и ему нужно адаптироваться к стране и клубу. Ему это еще предстоит, и цена не имеет значения. Но мы поможем ему с этим".



"У тебя нет сомнений насчет него, учитывая его характер. Он боец. Он понимает, как ему повезло. Он сражается за команду, он не боится, он обладает храбростью, он готов учиться, он хочет стать лучше".



"Благодаря своему мастерству он играет 6-го номера в сборной Аргентины и играет в больших матчах, а это непросто в его возрасте", — цитирует Поттера официальный веб-сайт "Челси".