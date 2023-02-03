Тен Хаг подтвердил, что Забитцер готов к дебюту за МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что полузащитник Марсель Забитцер находится в хорошей физической форме и готов к своему дебюту за "красных дьяволов".

Забитцер прибыл в "Юнайтед" только в заключительный день зимнего трансферного окна, будучи арендованным у "Баварии", и едва приступил к тренировкам с командой Тен Хага.



Однако Тен Хаг готов задействовать 28-летнего австрийца уже в субботу против "Кристал Пэлас", к чему его подталкивают травмы Кристиана Эриксена, Донни Ван де Бека и Скотта Мактоминея.



"Как он освоился? Очень хорошо. Конечно, он провел только одну тренировку здесь, но ты можешь видеть, что он в очень хорошей форме".



"Иного я и не ожидал. Он прибыл из "Баварии", а немецкие клубы всегда уделяют большое внимание физической форме, там с этим всегда порядок. Поэтому он в форме. Думаю, он готов сыграть".



"Думаю, он очень умный игрок. Думаю, мы должны дать ему кое-какие наставления, но он знает, что делать, он знает свою работу, поэтому он может выйти в старте", — цитирует Тен Хага Evening Standard.