Обамеянг исключен из заявки "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в заявку "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно группового этапа Лиги Чемпионов "Челси", как и любой другой участник 1/8 финала, мог добавить в свою заявку трех новых игроков.



Но поскольку на групповой этап "синие" заявили 24 игрока при разрешенных 25, главный тренер Грэм Поттер должен был найти двух лишних, чтобы добавить тройку новичков.



Одну из этих ролей освободил проданный в "Арсенал" полузащитник Жоржиньо, а на вторую "Челси" определил Обамеянга, который не попадает в стартовый состав с ноября.



Таким образом, это позволило "Челси" дозаявить на европейский турнир Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Фелиша.



Другие январские новички в лице Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала и последующих раундах, если "Челси" туда попадет, не сыграют.