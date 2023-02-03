Обамеянг исключен из заявки "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в заявку "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно группового этапа Лиги Чемпионов "Челси", как и любой другой участник 1/8 финала, мог добавить в свою заявку трех новых игроков.

Но поскольку на групповой этап "синие" заявили 24 игрока при разрешенных 25, главный тренер Грэм Поттер должен был найти двух лишних, чтобы добавить тройку новичков.

Одну из этих ролей освободил проданный в "Арсенал" полузащитник Жоржиньо, а на вторую "Челси" определил Обамеянга, который не попадает в стартовый состав с ноября.

Таким образом, это позволило "Челси" дозаявить на европейский турнир Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Фелиша.

Другие январские новички в лице Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана против дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала и последующих раундах, если "Челси" туда попадет, не сыграют.


Метки Лига Чемпионов, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1167

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 03.02.2023 20:47 # chelsea88
    Надо летом обратно к педикам из аснла продавать.

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  2. wilegend 03.02.2023 20:40 # wilegend
    надо забрать в Арсенал. десятку положит

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  3. charmk 03.02.2023 20:17 # charmk
    rest in peace

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  4. aliluya-nn 03.02.2023 20:03 # aliluya-nn
    Обаме нужно их обвинить в расизме, глядишь вернут)

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  5. thegodfather 03.02.2023 20:02 # thegodfather
    даже жаль немного ггшку, ибо это место было бы его, если бы не фэйл с трансфером зиеха в ПСЖ))

    оруууууууу

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  6. thegodfather 03.02.2023 20:01 # thegodfather
    чета ОРУУУУУУУУУУ ахахахах

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