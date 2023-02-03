Пети сомневается, что Мудрик счастлив своим выбором клуба

Михаил Мудрик Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Эмманюэль Пети сомневается, что вингер Михаил Мудрик счастлив своим переходом к "синим".

Изначально Мудрик быль целью номер один "Арсенала" на январь, всячески заигрывая с "канонирами" в социальных сетях.

Однако в последний момент "Челси" опередил своих соседей по Лондону и приобрел Мудрика у "Шахтера" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов.

Пети находит Мудрика качественным приобретением для "Челси", но подозревает, что 22-летний игрок сборной Украины, возможно, жалеет о своем решении.

"Мне понравилось, как Мудрик сыграл против "Ливерпуля" в своем дебюте. Думаю, он смог добавить нечто другое игре "Челси", когда вышел на замену. Он показал, что он очень быстр с мячом. Он показал, что не боится, он сразу же принялся брать ответственность на себя. Он хотел подвергать защитников давлению".

"Но это все равно большой риск в плане будущего. Поначалу он хотел перейти в "Арсенал", но в итоге оказался в "Челси", поэтому у меня есть вопрос: счастлив ли он этим? Я не уверен. Но он определенно добавит мастерства их команде. Надеюсь, он будет успешен в "Челси", — цитирует Пети Daily Mirror.


Метки Арсенал, Мудрик, Пети, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 19:00

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  1. bangladesh 03.02.2023 19:29 # bangladesh
    конеш кто будет рад переходить в ноунейм середняк с туманными перспективами?

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  2. farot 03.02.2023 19:14 # farot
    с чего они вообще взяли, что он хотел в Арсенал?
    Бля он в Брентфорд еще летом хотел, лол

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  3. lexa-arsenal 03.02.2023 19:04 # lexa-arsenal
    Красиво поссал на синюю помойку пенс

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