Пети сомневается, что Мудрик счастлив своим выбором клуба

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Эмманюэль Пети сомневается, что вингер Михаил Мудрик счастлив своим переходом к "синим".

Изначально Мудрик быль целью номер один "Арсенала" на январь, всячески заигрывая с "канонирами" в социальных сетях.



Однако в последний момент "Челси" опередил своих соседей по Лондону и приобрел Мудрика у "Шахтера" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов.



Пети находит Мудрика качественным приобретением для "Челси", но подозревает, что 22-летний игрок сборной Украины, возможно, жалеет о своем решении.



"Мне понравилось, как Мудрик сыграл против "Ливерпуля" в своем дебюте. Думаю, он смог добавить нечто другое игре "Челси", когда вышел на замену. Он показал, что он очень быстр с мячом. Он показал, что не боится, он сразу же принялся брать ответственность на себя. Он хотел подвергать защитников давлению".



"Но это все равно большой риск в плане будущего. Поначалу он хотел перейти в "Арсенал", но в итоге оказался в "Челси", поэтому у меня есть вопрос: счастлив ли он этим? Я не уверен. Но он определенно добавит мастерства их команде. Надеюсь, он будет успешен в "Челси", — цитирует Пети Daily Mirror.