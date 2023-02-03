Тен Хаг отказался комментировать ситуацию с Гринвудом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не смог подтвердить, вернется ли нападающий Мейсон Гринвуд к выступлениям за клуб.

Накануне с 21-летнего Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки. Мейсон находился под залогом, ожидая судя, более года и в течение всего этого времени был отстранен клубом.



У Гринвуда остается еще два с половиной года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю, однако на своей пресс-конференции Тен Хаг лишь сослался на заявление "Юнайтед" о том, что решение по Мейсону будет принято после внутреннего расследования.



"В данный момент я не могу дать комментарий насчет этого процесса. Я ничего не могу сказать об этом. Я ссылаюсь на заявление клуба, и в данный момент я не могу ничего добавить", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.



Несмотря на то, что Гринвуд теперь чист перед законом, сказать то же самое о его репутации нельзя. Именно из-за репутационных рисков Мейсон лишился персонального спонсора в лице Nike и был удален из футбольного симулятора FIFA.