Рэшфорд и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и наставник "Арсенала" Микель Артета были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

25-летний Рэшфорд забил три мяча в четырех январских матчах Премьер-Лиги, огорчив "Борнмут", "Манчестер Сити" и "Арсенал". Гол Маркуса в дерби Манчестера стал победным для "Юнайтед".

Таким образом, Рэшфорд стал Игроком Месяца в третий раз за карьеру — после января 2019 и сентября 2022.

Помимо Маркуса, на эту награду также претендовали Дэн Берн, Бреннан Джонсон, Рияд Махрез, Солли Марч, Давид Райя и Букайо Сака.

А Тренером Месяца был признан Артета, при котором "Арсенал" набрал семь очков из девяти возможных в прошлом месяце. "Канониры" сыграли без голов против "Ньюкасла", а затем победили "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

В данный момент беспроигрышная серия "Арсенала" в Премьер-Лиге насчитывает уже 13 матчей, и это лучший результат лондонского клуба за последние пять лет.

В борьбе за звание Тренера Месяца Артета опередил Стива Купера, Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Томаса Франка.

Отметим, 40-летний испанец стал первым после Хосепа Гвардиолы (ноябрь и декабрь 2021) тренером, бравшим эту награду два месяца подряд.

Микель Артета


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 16:00

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  1. heyoung 03.02.2023 16:01 # heyoung
    Наконец эту коронную номинацию выйграл достойный игрок

    (ответить)

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