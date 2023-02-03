"Тоттенхэм" нашел спонсора в Южной Африке

"Тоттенхэм" близок к подписанию трехлетнего спонсорского контракта с советом по туризму Южной Африки.

Как сообщает Daily Mail, данный контракт будет рассчитан на три года и позволит "Тоттенхэму" заработать 42.5 млн. фунтов в течение этого времени.



По совпадению практически идентичную сумму "шпоры" согласились заплатить "Спортингу" за вингбека Педро Порро в заключительный день зимнего трансферного окна.



С помощью этого сотрудничества, работа над которым велась последние шесть лет, Южная Африка надеется привлечь больше туристов в свою страну.



Добавим, южноафриканская пресса и местная политическая оппозиция крайне негативно восприняли эту новость и считаю, что такие большие деньги было бы лучше потратить внутри страны.