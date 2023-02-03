"Тоттенхэм" нашел спонсора в Южной Африке
"Тоттенхэм" близок к подписанию трехлетнего спонсорского контракта с советом по туризму Южной Африки.
Как сообщает Daily Mail, данный контракт будет рассчитан на три года и позволит "Тоттенхэму" заработать 42.5 млн. фунтов в течение этого времени.
По совпадению практически идентичную сумму "шпоры" согласились заплатить "Спортингу" за вингбека Педро Порро в заключительный день зимнего трансферного окна.
С помощью этого сотрудничества, работа над которым велась последние шесть лет, Южная Африка надеется привлечь больше туристов в свою страну.
Добавим, южноафриканская пресса и местная политическая оппозиция крайне негативно восприняли эту новость и считаю, что такие большие деньги было бы лучше потратить внутри страны.
03.02.2023 15:00
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Последние комментарии:
43 кк на антирекламу, там явно какой-то гений маркетинга.
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Красавцы, поднимут экономику Африки!!! 40 миллионов это копейки, впереди поток туристов нахлынет и все изи окупится.
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