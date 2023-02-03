22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 3 февраля, поединком "Челси" и "Фулхэма" стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл только два из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, набрав 10 очков и забив семь голов. "Синие" — единственная в дивизионе команда, которая еще не пропускала в первых таймах своих поединков в этом сезоне в рамках чемпионата.



"Фулхэм" впервые в рамках высшего дивизиона может выиграть четыре лондонских дерби подряд. В этом сезоне Премьер-Лиги "дачники" заработали семь пенальти — больше всех.



"Фулхэм" впервые может сделать дубль против "Челси" в рамках одного сезона. Однако "дачники" одержали лишь две победы в 37 выездах к "синим" в рамках чемпионата.



"Челси" надеется задействовать своего новичка Энцо Фернандеса. Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Рахим Стерлинг и Рубен Лофтус-Чик вернулись из лазарета. Жоау Фелиш все еще дисквалифицирован.



"Фулхэму" предстоит оценить состояние своих новичков Седрика Соареша и Саши Лукича, подписанных перед трансферным дедлайном. Неескенс Кебано остается в лазарете.