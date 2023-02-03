22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Виллиан В пятницу, 3 февраля, поединком "Челси" и "Фулхэма" стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Челси" выиграл только два из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, набрав 10 очков и забив семь голов. "Синие" — единственная в дивизионе команда, которая еще не пропускала в первых таймах своих поединков в этом сезоне в рамках чемпионата.

"Фулхэм" впервые в рамках высшего дивизиона может выиграть четыре лондонских дерби подряд. В этом сезоне Премьер-Лиги "дачники" заработали семь пенальти — больше всех.

"Фулхэм" впервые может сделать дубль против "Челси" в рамках одного сезона. Однако "дачники" одержали лишь две победы в 37 выездах к "синим" в рамках чемпионата.

"Челси" надеется задействовать своего новичка Энцо Фернандеса. Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Рахим Стерлинг и Рубен Лофтус-Чик вернулись из лазарета. Жоау Фелиш все еще дисквалифицирован.

"Фулхэму" предстоит оценить состояние своих новичков Седрика Соареша и Саши Лукича, подписанных перед трансферным дедлайном. Неескенс Кебано остается в лазарете.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 14:00

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  1. gunars 03.02.2023 14:07 # gunars
    матч середняков)

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  2. thegodfather 03.02.2023 14:06 # thegodfather
    ВСЕ, абсолютно ВСЕ сегодня будут наблюдать за матчем ИМПЕРАТОРОВ.
    ПОтому что матчи императоров самые интересные для нейтральных зрителей, императоры собирают аншлаги как на стадионах, так и у телеэкранов.
    Нету ни одной команды в мире, которая была бы так интересна нейтральному зрителю.

    Даже вротвые6анные ггшки и о6оссаные зеропуки будут с завистью смотреть матч императоров!

    (ответить)

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