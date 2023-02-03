Артета рад новому контракту с Мартинелли

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от подписания нового контракт с нападающим Габриэлем Мартинелли.

Как и ожидалось, в пятницу "Арсенал" подтвердил подписание нового долгосрочного контракта с Мартинелли, который сыграл 111 матчей за "канониров" и сейчас проводит свой четвертый сезон на "Эмирейтс".



21-летний бразилец уже является ключевым игроком "Арсенала", однако Артета ожидает дальнейшего прогресса от подопечного.



"Мы рады, что Габи заключил новый долгосрочный контракт. Наши болельщики видят его мастерство и энергию каждый раз, когда он надевает эту футболку, и точно так же он ведет себя каждый день на тренировках, упорно трудясь и придерживаясь положительных ценностей".



"Габи все еще очень молод, поэтому мы знаем, что он все еще способен на гораздо большее, и это замечательно, что мы продолжим это приключение вместе. Мы в восторге от того, что продолжим развивать его огромный талант, и мы предвкушаем его игру за "Арсенал" в предстоящие годы", — сообщил Артета официальному веб-сайту "канониров".