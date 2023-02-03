Ван Дейк и Фирмино возобновили тренировки

Защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Роберто Фирмино возобновили тренировки с "Ливерпулем".

"Ливерпуль" весьма неудачно проводит этот сезон, уже вылетев из обоих внутренних кубковых соревнований и занимая только девятую позицию в таблице Премьер-Лиге.



Большое влияние на результаты "красных" оказывают проблемы со здоровьем. Например, Ван Дейк пропустил последние пять матчей с травмой задней поверхности бедра, а Фирмино отсутствует с тренировочного сбора в Дубае в декабре, когда он повредил икроножную мышцу.



Однако Daily Mirror сообщает, что накануне Виргил и Роберто были замечены в общей группе. Оба едва ли успеют набрать форму до выезда к "Вулверхэмптону" в субботу, но должны быть готовы к дерби против "Эвертона" 14 февраля.