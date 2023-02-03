Ван Дейк и Фирмино возобновили тренировки

Виргил Ван Дейк и Роберто Фирмино Защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Роберто Фирмино возобновили тренировки с "Ливерпулем".

"Ливерпуль" весьма неудачно проводит этот сезон, уже вылетев из обоих внутренних кубковых соревнований и занимая только девятую позицию в таблице Премьер-Лиге.

Большое влияние на результаты "красных" оказывают проблемы со здоровьем. Например, Ван Дейк пропустил последние пять матчей с травмой задней поверхности бедра, а Фирмино отсутствует с тренировочного сбора в Дубае в декабре, когда он повредил икроножную мышцу.

Однако Daily Mirror сообщает, что накануне Виргил и Роберто были замечены в общей группе. Оба едва ли успеют набрать форму до выезда к "Вулверхэмптону" в субботу, но должны быть готовы к дерби против "Эвертона" 14 февраля.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 227

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 03.02.2023 12:35 # tursa
    че радуетесь? тащите давайте
    кстати, стата вам:
    трэшфорд (лучший сезон) 20 матчей, 9 голов
    фирмино (худший сезон) 13 матчей, 7 голов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: