Поттер уверен, что с крупными тратами "Челси" покончено
Наставник "Челси" Грэм Поттер уверен, что его клуб будет вести себя гораздо сдержаннее на трансферном рынке в будущем.
За два последних трансферных окна — прошлым летом и в январе — "Челси" потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, купив 14 игроков.
Однако Поттеру кажется, что этот период масштабного обновления состава остался позади, и все последующие приобретения будут точечными.
"Я не думаю, что мы продолжим тратить так, как это происходило. Это была регенерация, и я думаю, мы должны понимать, что следующее окно и окна после точно будут другими", — приводит слова Поттера Daily Mirror.
03.02.2023 11:00
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Все покупки под Поча.
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следующее окно будет без тебя ))
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с челси покончено..
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