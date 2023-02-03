Поттер уверен, что с крупными тратами "Челси" покончено

Грэм Поттер Наставник "Челси" Грэм Поттер уверен, что его клуб будет вести себя гораздо сдержаннее на трансферном рынке в будущем.

За два последних трансферных окна — прошлым летом и в январе — "Челси" потратил свыше 600 миллионов фунтов на трансферы, купив 14 игроков.

Однако Поттеру кажется, что этот период масштабного обновления состава остался позади, и все последующие приобретения будут точечными.

"Я не думаю, что мы продолжим тратить так, как это происходило. Это была регенерация, и я думаю, мы должны понимать, что следующее окно и окна после точно будут другими", — приводит слова Поттера Daily Mirror.


Метки Поттер, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 11:00

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  1. animadora 03.02.2023 11:51 # animadora
    Все покупки под Поча.

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  2. sj606 03.02.2023 11:49 # sj606
    следующее окно будет без тебя ))

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  3. sheef 03.02.2023 11:19 # sheef
    с челси покончено..

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