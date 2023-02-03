Нуньес: "Я не играю хорошо"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес признал, что не может назвать хорошей свою игру в последнее время.

После своего перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов прошлым летом Нуньес забил 10 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.



Однако Дарвин регулярно подвергается критике, а сейчас не может отличиться в Премьер-Лиге с ноября. На все это накладываются неважные результаты команды.



23-летний уругваец соглашается с критикой в свой адрес, но верит, что главный тренер "красных" Юрген Клопп поможет ему выйти на свой высший уровень.



"Думаю, он (Клопп) хочет видеть от меня то, что видел в "Бенфике". Например, в матчах, который я провел против "Ливерпуля" (в Лиге Чемпионов), когда я сыграл очень хорошо".



"Не думаю, что я играю хорошо в данный момент, но я всегда хочу стать лучше. Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Клопп знает, что моя сила — это мой скорость, рывки на свободное пространство. Также он говорит, что я должен быть спокойнее, когда играю, и больше двигаться".



"Он говорит, что эти вещи мне необходимы и что я игрок с большим мастерством. Я более-менее назвал то, что он хочет от меня — а также, конечно, голы. Он говорит мне быть спокойным, когда в матчах я наношу завершающий удар".



"Он хочет, чтобы я брал лишнюю секунду, потому что это всегда плохо, если я наношу удар со злостью или поспешно. Он просит меня взять эту лишнюю секунду, успокоиться, и тогда я забью", — сообщил Клопп Sky Sports.