Нуньес: "Я не играю хорошо"

Юрген Клопп и Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес признал, что не может назвать хорошей свою игру в последнее время.

После своего перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов прошлым летом Нуньес забил 10 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.

Однако Дарвин регулярно подвергается критике, а сейчас не может отличиться в Премьер-Лиге с ноября. На все это накладываются неважные результаты команды.

23-летний уругваец соглашается с критикой в свой адрес, но верит, что главный тренер "красных" Юрген Клопп поможет ему выйти на свой высший уровень.

"Думаю, он (Клопп) хочет видеть от меня то, что видел в "Бенфике". Например, в матчах, который я провел против "Ливерпуля" (в Лиге Чемпионов), когда я сыграл очень хорошо".

"Не думаю, что я играю хорошо в данный момент, но я всегда хочу стать лучше. Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Клопп знает, что моя сила — это мой скорость, рывки на свободное пространство. Также он говорит, что я должен быть спокойнее, когда играю, и больше двигаться".

"Он говорит, что эти вещи мне необходимы и что я игрок с большим мастерством. Я более-менее назвал то, что он хочет от меня — а также, конечно, голы. Он говорит мне быть спокойным, когда в матчах я наношу завершающий удар".

"Он хочет, чтобы я брал лишнюю секунду, потому что это всегда плохо, если я наношу удар со злостью или поспешно. Он просит меня взять эту лишнюю секунду, успокоиться, и тогда я забью", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 03.02.2023 10:49 # gerrard08
    Отлично что он трезво оценивает себя.

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  2. chelsiukpro 03.02.2023 10:35 # chelsiukpro
    Развели колбасу на бабло....

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  3. shakur 03.02.2023 10:14 # shakur
    Хорошо.

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