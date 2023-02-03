Агент Кайседо раскритиковал "Брайтон"
Агент полузащитника Мойсеса Кайседо раскритиковал "Брайтон", который не позволил его клиенту исполнить свою мечту в январе.
После того, как "Брайтон" отклонил второе предложение "Арсенала" о покупке Кайседо в размере 70 миллионов фунтов, Мойсес сделал заявление о том, что хочет уйти от "чаек".
Однако "Брайтон" продолжил настаивать на том, что Кайседо не продается, в результате чего "Арсенал" был вынужден приобрести Жоржиньо из "Челси".
Агент Мануэль Сиерра недоволен таким поведением "чаек" и опасается, что 21-летний эквадорец может не получить второго такого шанса.
"Насчет него поступили предложения. Вы сами видели, о каких суммах шла речь, и Мойсес сказал, что хочет двигаться вперед и что это мечта всей его жизни. Такая возможность может больше не повториться в жизни".
"Мы помогли составить ему заявление. В этом заявлении он выразил свое желание и свою благодарность клубу, который дал ему шанс исполнить свою мечту насчет Премьер-Лиги. Мы не знаем, что может случиться завтра. Возможно, он получит травму на тренировке. Мы не знаем, что произойдет", — цитирует Сиерру Daily Express.
03.02.2023 09:00
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21 год и агент говорит "что такая возможность не повториться"...тут конечно рука лицо.
Агент в курсе, шо брайтон почти до нуля распродался?
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