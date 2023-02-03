Поттер готовится к "неловким разговорам" со своими игроками

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что ему предстоят "неловкие разговоры" с игроками, которые недовольны своей игровой практикой.

В зимнее трансферное окно "Челси" потратил свыше 300 миллионов фунтов, обзаведясь восемью новичками.



Также стоит вспомнить, что из лазарета "синих" возвращаются игроки вроде Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Рубена Лофтус-Чика и Рахима Стерлинга.



Все это обеспечивает Поттеру невероятную глубину состава, и Грэм рассматривает это как испытание.



"Я не жалуюсь насчет этого (размера состава). Это захватывает дух, но это и испытание для меня с моим штабом. У нас есть много хороших игроков, и мы должны создать среду со здоровой конкуренцией. Так уж устроено, что только 11 могут играть, однако остальные должны быть готовы и поддерживать команду".



"Впереди будут кое-какие неловкие разговоры, потому что только 11 могут играть. Ты должен быть максимально честен и уважать тот факт, что игроки хотят играть и сражаться, но им нужно быть терпеливыми и помогать команде".



"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией в плане травм. Надеемся, мы многому научились благодаря этому и это станет для нас источником силы. Теперь мы можем пойти в атаку на вторую половину сезона, и мы предвкушаем это".



"Если ты тратишь деньги, вокруг поднимается шумиха. Ресурсы — это одно. Еще нужно соединить это все вместе, принять правильные решения и создать условия", — цитирует Поттера talkSPORT.