Поттер готовится к "неловким разговорам" со своими игроками

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что ему предстоят "неловкие разговоры" с игроками, которые недовольны своей игровой практикой.

В зимнее трансферное окно "Челси" потратил свыше 300 миллионов фунтов, обзаведясь восемью новичками.

Также стоит вспомнить, что из лазарета "синих" возвращаются игроки вроде Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Рубена Лофтус-Чика и Рахима Стерлинга.

Все это обеспечивает Поттеру невероятную глубину состава, и Грэм рассматривает это как испытание.

"Я не жалуюсь насчет этого (размера состава). Это захватывает дух, но это и испытание для меня с моим штабом. У нас есть много хороших игроков, и мы должны создать среду со здоровой конкуренцией. Так уж устроено, что только 11 могут играть, однако остальные должны быть готовы и поддерживать команду".

"Впереди будут кое-какие неловкие разговоры, потому что только 11 могут играть. Ты должен быть максимально честен и уважать тот факт, что игроки хотят играть и сражаться, но им нужно быть терпеливыми и помогать команде".

"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией в плане травм. Надеемся, мы многому научились благодаря этому и это станет для нас источником силы. Теперь мы можем пойти в атаку на вторую половину сезона, и мы предвкушаем это".

"Если ты тратишь деньги, вокруг поднимается шумиха. Ресурсы — это одно. Еще нужно соединить это все вместе, принять правильные решения и создать условия", — цитирует Поттера talkSPORT.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 03.02.2023 08:37 # chelsea-69
    ботинком по ебалу теперь не получится, какой-нибудь негро-пидр заяву накатать может

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  2. chelsiukpro 03.02.2023 08:19 # chelsiukpro
    Потер не подведи! Рвать и метать всех без исключения! Челси вперёт!!!!

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  3. hammersmith 03.02.2023 08:15 # hammersmith
    эт чо за лох?

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