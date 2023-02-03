"Челси" пытался арендовать Амрабата

В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" предпринял неудачную попытку заполучить полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

31 января "Челси" удалось заполучить Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 107 миллионов фунтов, однако The New York Times утверждает, что в этот день "синие" могли совершить еще одно приобретение в полузащиту.



Американский владелец "Челси" Тодд Бели лично позвонил в "Фиорентину" после того, как сперва "синие" направили письмо по электронной почте итальянскому клубу насчет 26-летнего Амрабата.



Однако Бели лишь намеревался арендовать блеснувшего на Чемпионате Мира в Катаре игрока сборной Марокко, тогда как "Фиорентина" не хотела терять свою звезду посреди сезона и была готова рассмотреть предложения только насчет постоянного трансфера.



Озвученная "Фиорентиной" восьмизначная сумма показалась Бели неадекватной, поэтому телефонный разговор и процесс переговоров "резко завершились".