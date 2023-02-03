Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли заключил новый контракт, связав свое будущее с лондонским клубом до лета 2027.

От предыдущего контракта Мартинелли оставался один полный год, однако будущее Габриэля все равно оставалось под контролем "Арсенала", которому принадлежала опция продления на 24 месяца.



"Канониры" не собирались пользоваться этой опцией, а хотели сразу заключить новую сделку, которая бы отразила изменившийся статус Мартинелли в команде Микеля Артеты.



В этом сезоне 21-летний бразилец является ключевым игроком "Арсенала", приняв участие в 27 матчах во всех соревнованиях и забив семь голов.



И хотя это пока не подтверждено официально, The Athletic утверждает, что Мартинелли, наконец, подписал новый контракт с "канонирами". Теперь Габриэль может целиком сосредоточиться на борьбе за титул Премьер-Лиги в остатке сезона.



Добавим, "Арсенал" также продолжает переговоры о новых контрактах с защитником Вильямом Салиба и вингером Букайо Сака.