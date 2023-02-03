Президент "Бенфики": "Игроку вроде Фернандеса не место в нашем клубе"

Президент "Бенфики" Руй Кошта обрушился с критикой на ушедшего в "Челси" полузащитника Энцо Фернандеса.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Бенфика" согласилась продать Фернандеса в "Челси" за 107 миллионов фунтов.



По словам Кошты, он сделал все возможное, чтобы переубедить Фернандеса. Также Руй пытался отсрочить переход Энцо в "Челси" до лета, однако аргентинец не пожелал задерживаться в Лиссабоне, чем сильно обидел босса "Бенфики".



"Энцо Фернандес не хотел оставаться в "Бенфике". Он не дал нам никакого шанса. Я постарался изо всех сил, мне грустно, но я не собираюсь оплакивать потею игрока, который не хотел находиться здесь. Когда обратился "Челси", переубедить его было практически невозможно".



"Во время заключительного дня трансферного окна мы достигли договоренности о продаже Энцо в "Челси" летом, но он не хотел оставаться. В тот момент я сказал: "Он больше не может играть за "Бенфику", без шансов". Я не оплакиваю игроков, которые не хотят носить нашу футболку".



"Я надеялся, что Энцо захочет побороться за чемпионский титул с нами. Когда я осознал, что у него нет такого желания, я не хотел, чтобы он снова надевал футболку "Бенфики".



"Даже с гарантией того, что он не потеряет ни евро и получит контракт с "Челси" летом, он не захотел продолжать играть за нас, и такому игроку не место в "Бенфике". Такой игрок больше не может заходить в раздевалку", — цитирует Кошту Football.London.