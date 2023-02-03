Президент "Бенфики": "Игроку вроде Фернандеса не место в нашем клубе"

Энцо Фернандес Президент "Бенфики" Руй Кошта обрушился с критикой на ушедшего в "Челси" полузащитника Энцо Фернандеса.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Бенфика" согласилась продать Фернандеса в "Челси" за 107 миллионов фунтов.

По словам Кошты, он сделал все возможное, чтобы переубедить Фернандеса. Также Руй пытался отсрочить переход Энцо в "Челси" до лета, однако аргентинец не пожелал задерживаться в Лиссабоне, чем сильно обидел босса "Бенфики".

"Энцо Фернандес не хотел оставаться в "Бенфике". Он не дал нам никакого шанса. Я постарался изо всех сил, мне грустно, но я не собираюсь оплакивать потею игрока, который не хотел находиться здесь. Когда обратился "Челси", переубедить его было практически невозможно".

"Во время заключительного дня трансферного окна мы достигли договоренности о продаже Энцо в "Челси" летом, но он не хотел оставаться. В тот момент я сказал: "Он больше не может играть за "Бенфику", без шансов". Я не оплакиваю игроков, которые не хотят носить нашу футболку".

"Я надеялся, что Энцо захочет побороться за чемпионский титул с нами. Когда я осознал, что у него нет такого желания, я не хотел, чтобы он снова надевал футболку "Бенфики".

"Даже с гарантией того, что он не потеряет ни евро и получит контракт с "Челси" летом, он не захотел продолжать играть за нас, и такому игроку не место в "Бенфике". Такой игрок больше не может заходить в раздевалку", — цитирует Кошту Football.London.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1170

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. pakhrudinov 03.02.2023 00:49 # pakhrudinov
    Мог бы доиграть за Бенфику чемпионат, отблагодарил бы фанатов и клуб за доверие, а летом со всеми почестями в Челси ушел. Но похоже перед нами тупо наёмник, которому плевать на людей, сделавших из него того, кем он является. Я бы на месте фанатов Челси не сильно радовался, такой игрок уйдет в условный Реал или Барсу, как только те поманят

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  2. gameboy 03.02.2023 00:39 # gameboy
    обоссан

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  3. chelsiukpro 03.02.2023 00:27 # chelsiukpro
    Парень хочет играть за Челси за Великий ЧЕЛСИ! А призиденту Бенфики некуй жаловатся т.к вы сами создпюали бизнес проекты по игрокам.

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  4. stevens 03.02.2023 00:26 # stevens
    Сраная пидерсия подписала игрока уровня Бакайоко в лучшем случае, а разговоров то столько.

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  5. ian 03.02.2023 00:18 # ian
    Как обычно членсе подписали игрока с гнильцом

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  6. hunter022 03.02.2023 00:09 # hunter022
    Эффектно опустил игрока Кошта и отпустил Энцо в самый опущенный клуб Англии.

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