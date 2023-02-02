"Ноттингем Форест" подписал Андре Айю

"Ноттингем Форест" объявил о переходе в клуб нападающего Андре Айю, заключив с капитаном сборной Ганы контракт до конца сезона.

Айю присоединился к "Форест" как свободный агент, ранее договорившись с катарским "Аль-Саддом" о расторжении своего контракта.



33-летний ганец, поигравший в Англии за "Суонси" и "Вест Хэм", будет выступать за "лесников" под 42-м номером.



"Перейти в "Ноттингем Форест" — это замечательное ощущение. Я знаю, насколько это большой клуб, и я знаю, как много клуб значит для города и своих фанатов. Когда мне приходилось играть против "Форест" и на "Сити Граунд", это всегда было сложно, и я обожаю этот стадион".



"Стив Купер очень хорошо меня знает и знает, как работать со мной на поле и за его пределами. У нас сильные отношения, он особенный тренер и особенный человек, и я по-настоящему ориентируюсь на него".



"Я знаю, что могу дать команде. Я готов приложить все усилия, чтобы мы смогли остаться в Премьер-Лиге", — сообщил Айю.



Добавим, старший брат нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю стал уже 30-м новичком "Форест" с лета.