"Ноттингем Форест" подписал Андре Айю
"Ноттингем Форест" объявил о переходе в клуб нападающего Андре Айю, заключив с капитаном сборной Ганы контракт до конца сезона.
Айю присоединился к "Форест" как свободный агент, ранее договорившись с катарским "Аль-Саддом" о расторжении своего контракта.
33-летний ганец, поигравший в Англии за "Суонси" и "Вест Хэм", будет выступать за "лесников" под 42-м номером.
"Перейти в "Ноттингем Форест" — это замечательное ощущение. Я знаю, насколько это большой клуб, и я знаю, как много клуб значит для города и своих фанатов. Когда мне приходилось играть против "Форест" и на "Сити Граунд", это всегда было сложно, и я обожаю этот стадион".
"Стив Купер очень хорошо меня знает и знает, как работать со мной на поле и за его пределами. У нас сильные отношения, он особенный тренер и особенный человек, и я по-настоящему ориентируюсь на него".
"Я знаю, что могу дать команде. Я готов приложить все усилия, чтобы мы смогли остаться в Премьер-Лиге", — сообщил Айю.
Добавим, старший брат нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю стал уже 30-м новичком "Форест" с лета.
02.02.2023 23:00
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Последние комментарии:
вот сююююка
а не акуел ли часом этот форест? дышат императорам прям в спину своими трансферами....надо их прижучить, лошков этих!
только один клуб может подписывать в таком количестве игроков - и это не форест!!!
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