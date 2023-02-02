"Юнайтед" отказался восстанавливать Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" отказался принять Мейсона Гринвуда обратно после того, как с нападающего были сняты обвинения в уголовных преступлениях.

Напомним, ранее днем Королевская прокурорская служба объявила, что с Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки.



Теперь встает вопрос о возобновлении 21-летним англичанином футбольной карьеры, и с этим не все так просто.



В январе прошлого года Гринвуд был отстранен "Юнайтед". Несмотря на снятие обвинений, сейчас Мейсон не вернется к исполнению своих обязанностей.



В коротком заявлении, опубликованном "красными дьяволами", говорится, что клуб проведет "собственный процесс", прежде чем примет решение по Гринвуду.



Несмотря на то, что теперь Гринвуд невиновен перед законом, реабилитация Мейсона как игрока первой команды была бы сопряжена для "Юнайтед" с репутационными рисками, поэтому клубу нужно хорошо подумать, как поступить в этой ситуации.