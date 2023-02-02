Дайч: "Эвертон" упорно трудился над приобретениями"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч заступился за свой новый клуб, который не совершил ни одного приобретения в зимнее трансферное окно.

"Эвертон" стал единственным в Премьер-Лиге клубом, который не получил ни одного новичка в январе. Более того, "ириски" понесли ощутимую потерю, продав нападающего Энтони Гордона в "Ньюкасл" за 45 миллионов фунтов.



Однако Дайч уверяет, что так произошло не от бездействия. "Эвертон" проделал большую работу, но просто не смог найти подходящих игроков.



"Придя сюда, я увидел лишь упорную работу, особенно в плане комплектации состава".



"Мы очень, очень упорно трудились над приглашением новых игроков. Я могу вас заверить, что клуб упорно трудился, потому что я был здесь, я видел это, я участвовал в этом".



"Я сам звонил агентам. Мы изучали все детали, анализировали все цифры. Мы сделали все возможное, чтобы определить игроков, которые могут нам помочь", — цитирует Дайча BBC.