Поттер высказался насчет Фернандеса и Зийеша

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал приобретение полузащитника Энцо Фернандеса и сорвавшийся трансфер Хакима Зийеша в ПСЖ.

В заключительный день зимнего трансферного "Челси" приобрел Фернандеса у "Бенфики" за рекордные для всей Премьер-Лиги 107 миллионов фунтов.



Энцо еще в среду прилетел в Англию, но матч против "Фулхэма" в пятницу может пропустить. Со своим аргентинским новичком Поттер пока общается через переводчика.



"Нам еще нужно дождаться, когда мы оформим все документы, поэтому посмотрим".



"Я уже поговорил к ним. И хотя мой испанский не идеален и а его английский не идеален, — нам нужен переводчик — мы поладим. Он яркий молодой человек. Я предвкушаю работу с ним", — цитирует Поттера Sky Sports.



Также Грэм заверил, что рассчитывает на Зийеша, который 31 января отправился в Париж, прошел медобследование и отчаянно хотел присоединиться к ПСЖ, но из-за задержки на стороне "Челси" арендная сделка сорвалась. По слухам, Хаким и французский клуб находятся в ярости.



"Он вернулся в страну. Он тренировался этим утром. Эти истории — не первые и не последние".



"Он профессиональный игрок и понимает ситуацию. Он сосредоточен на нас и доступен для участия в матче с "Фулхэмом". Он будет важным игроком для нас в остатке сезона", — сообщил Поттер.