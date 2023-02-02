С Гринвуда сняты обвинения насчет изнасилования и избиения

С нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда были сняты все обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки.

Напомним, Гринвуд был арестован в январе 2022. После трех ночей в полицейском участке Мейсон был выпущен под залог.



Позже, в октябре, Гринвуду были предъявлены официальные обвинения насчет изнасилования и избиения. Над Мейсоном нависла реальная перспектива сесть в тюрьму на несколько лет.



Гринвуда должны были начать судить только в ноябре 2023, однако сейчас Королевская прокурорская служба объявила о снятии обвинений "из-за самоотвода ключевых свидетелей и вновь открывшегося обстоятельства".



Предполагается, что 21-летнему Гринвуду, на счету которого один матч за сборную Англии, удалось помириться со своей жертвой. Мейсон пытался это сделать, еще находясь под залогом.



Таким образом, теперь Гринвуд, отстраненный "Юнайтед" от тренировок и матчей в январе 2022, может возобновить футбольную карьеру.