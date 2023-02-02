С Гринвуда сняты обвинения насчет изнасилования и избиения

Мейсон Гринвуд С нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда были сняты все обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки.

Напомним, Гринвуд был арестован в январе 2022. После трех ночей в полицейском участке Мейсон был выпущен под залог.

Позже, в октябре, Гринвуду были предъявлены официальные обвинения насчет изнасилования и избиения. Над Мейсоном нависла реальная перспектива сесть в тюрьму на несколько лет.

Гринвуда должны были начать судить только в ноябре 2023, однако сейчас Королевская прокурорская служба объявила о снятии обвинений "из-за самоотвода ключевых свидетелей и вновь открывшегося обстоятельства".

Предполагается, что 21-летнему Гринвуду, на счету которого один матч за сборную Англии, удалось помириться со своей жертвой. Мейсон пытался это сделать, еще находясь под залогом.

Таким образом, теперь Гринвуд, отстраненный "Юнайтед" от тренировок и матчей в январе 2022, может возобновить футбольную карьеру.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2023 19:00

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  1. xah 02.02.2023 20:28 # xah
    Как воздух нужен. Давай братиш

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  2. quavo 02.02.2023 20:15 # quavo
    Отвечая всем выше, эта сучка уже кувыркается с ним и у них любовь ))

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  3. gerrard08 02.02.2023 20:03 # gerrard08
    Орейро. Есть аудиозаписи где он пытается насиловать ее, угрожает, есть следы насилия, затем нарушает условия меры пресечения, пытается связаться с жертвой и его полностью оправдывают. Британия = рф. Алкашу покс кого из скдей обрабатывать.

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  4. didier-11 02.02.2023 19:50 # didier-11
    мю разорвали с ним контракт?

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  5. tursa 02.02.2023 19:46 # tursa
    помирились это значит заплатил в итоге?

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  6. raimbek1 02.02.2023 19:39 # raimbek1
    а вот и топ нападающий подъехал

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  7. brown-ale 02.02.2023 19:21 # brown-ale
    Гринвуд: Извини, что трахнул (и избил).

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  8. closer 02.02.2023 19:11 # closer
    Чё то не сходится
    То запрещают находиться рядом, то мирятся.. неужели по вацапу помирились, и почему это не приравнивается как приближение? Хотя кому это я пишу, всё равно вопрос так и останется открытым.

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  9. albakhan 02.02.2023 19:07 # albakhan
    Нормальный состав таки вырисовывался с гринвудом у нас

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  10. suddenly 02.02.2023 19:05 # suddenly
    Следующий Бенжамен Менди?

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