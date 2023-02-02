Тен Хаг объяснил приглашение Забитцера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил приглашение полузащитника Марселя Забитцера.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Юнайтед" арендовал Забитцера у "Баварии" до конца сезона.



По словам Тен Хага, Марсель поможет его команде справиться с травмами в полузащите. Эрик ожидает, что 28-летний австриец сразу начнет приносить пользу.



"Я уже давно знаю этого игрока, еще с Зальцбурга. Он выступал великолепным образом, поэтому я ожидаю, что здесь он будет делать то же самое".



"Думаю, у него отличный настрой, он в правильном возрасте, и я уверен, эта возможность придаст ему замечательную мотивацию, и он будет показывать сильную игру за нас".



"Мы очень рады этим трансфером, потому что мы нуждались в этом после травм Донни Ван де Бека, Кристиана Эриксена и выбывшего на короткое время Скотта Мактоминея".



"У нас возник дефицит полузащитников. Заполучить классного игрока в заключительный день трансферного окна сложно, но нам предоставилась такая возможность", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.