"Форест" выигрывает борьбу за Андре Айю
"Ноттингем Форест" выигрывает борьбу за бывшего нападающего "Вест Хэма" и "Суонси" Андре Айю.
Напомним, накануне стало известно, что Айю договорился о расторжении своего контракта с катарским "Аль-Саддом" и теперь направляется в Англию, чтобы присоединиться к одному из клубов Премьер-Лиги в качестве свободного агента.
По информации Daily Mail, Андре провел переговоры со спортивным директором "Эвертона" Кевином Телуэллом. "Ириски" не совершили ни одного приобретения в январе, и 33-летний ганец виделся для них возможностью получить хоть какое-нибудь усиление.
Однако в данный момент Айю рассматривает "Форест" в качестве своего приоритетного варианта. Стороны продолжают обсуждать условия контракта и роль Андре в команде Стива Купера.
02.02.2023 17:00
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