"Форест" выигрывает борьбу за Андре Айю

"Ноттингем Форест" выигрывает борьбу за бывшего нападающего "Вест Хэма" и "Суонси" Андре Айю.

Напомним, накануне стало известно, что Айю договорился о расторжении своего контракта с катарским "Аль-Саддом" и теперь направляется в Англию, чтобы присоединиться к одному из клубов Премьер-Лиги в качестве свободного агента.



По информации Daily Mail, Андре провел переговоры со спортивным директором "Эвертона" Кевином Телуэллом. "Ириски" не совершили ни одного приобретения в январе, и 33-летний ганец виделся для них возможностью получить хоть какое-нибудь усиление.



Однако в данный момент Айю рассматривает "Форест" в качестве своего приоритетного варианта. Стороны продолжают обсуждать условия контракта и роль Андре в команде Стива Купера.