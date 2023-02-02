Варан ушел из сборной Франции
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
Дебютировав за сборную Франции в 2013 году, всего Варан сыграл 93 матча и забил пять голов.
Последним из этих 93 матчей стал финал Чемпионата Мира в Катаре, где французы в финале были биты сборной Аргентины.
Конечно, главным достижением 29-летнего Варана на международной арене стала победа на предыдущем Чемпионате Мира, проходившем в России в 2018 году.
Данное решение, о котором Варан объявил в инстаграме, является позитивной новостью для "Юнайтед", ведь теперь Рафаэль сможет сосредоточиться на выступлении за клуб.
02.02.2023 16:00
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