Варан ушел из сборной Франции

Рафаэль Варан Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Дебютировав за сборную Франции в 2013 году, всего Варан сыграл 93 матча и забил пять голов.

Последним из этих 93 матчей стал финал Чемпионата Мира в Катаре, где французы в финале были биты сборной Аргентины.

Конечно, главным достижением 29-летнего Варана на международной арене стала победа на предыдущем Чемпионате Мира, проходившем в России в 2018 году.

Данное решение, о котором Варан объявил в инстаграме, является позитивной новостью для "Юнайтед", ведь теперь Рафаэль сможет сосредоточиться на выступлении за клуб.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, сборная Франции

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 780

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. serj14 02.02.2023 16:34 # serj14
    Расчистил место для Салиба

    (ответить)

  2. mancunia-planet 02.02.2023 16:03 # mancunia-planet
    Отлично. И карьера с кучей трофеев, успех.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: