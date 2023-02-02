Клубы Премьер-Лиги потратили 815 млн. фунтов в зимнее окно

В едва закрывшееся зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили рекордные для января 815 миллионов фунтов.

Напомним, всего полгода назад клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд по тратам в летнее окно — 1.9 млрд. фунтов.



Таким образом, суммарные траты клубов высшего английского дивизиона на трансферы в сезоне 2022/23 составили 2.8 млрд. фунтов, сообщает BBC.



При этом в заключительный день зимнего окна было потрачено свыше 275 млн. фунтов, из которых 107 млн. фунтов приходятся на полузащитника Энцо Фернандеса, купленного "Челси" у "Бенфики".



Стоит отметить что траты в день зимнего дедлайна тоже оказались рекордными, перекрыв предыдущее достижение в 150 млн. фунтов, установленное в 2018 году (рост на 83%).



79% всех январских трат в топ-5 европейских лиг приходятся на Премьер-Лигу, и это рекордная пропорция за все времена, что подчеркивает доминирующее в плане финансов положение английских клубов.



Только "Челси" — около 288 млн. фунтов — в январе потратил больше, чем все клубы Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.



"Траты клубов Премьер-Лиги в этом сезоне превосходят все то, что мы видели прежде".



"В это окно клубы Премьер-Лиги потратили больше остальных лиг Европы из числа топ-5 в соотношении почти четыре к одному, что позволило им сохранить своих ключевых игроков и заполучить талантов топ-уровня из-за рубежа", — сообщил ведущий партнер Deloitte Тим Бридж.



