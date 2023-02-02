Клубы Премьер-Лиги потратили 815 млн. фунтов в зимнее окно
В едва закрывшееся зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили рекордные для января 815 миллионов фунтов.
Напомним, всего полгода назад клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд по тратам в летнее окно — 1.9 млрд. фунтов.
Таким образом, суммарные траты клубов высшего английского дивизиона на трансферы в сезоне 2022/23 составили 2.8 млрд. фунтов, сообщает BBC.
При этом в заключительный день зимнего окна было потрачено свыше 275 млн. фунтов, из которых 107 млн. фунтов приходятся на полузащитника Энцо Фернандеса, купленного "Челси" у "Бенфики".
Стоит отметить что траты в день зимнего дедлайна тоже оказались рекордными, перекрыв предыдущее достижение в 150 млн. фунтов, установленное в 2018 году (рост на 83%).
79% всех январских трат в топ-5 европейских лиг приходятся на Премьер-Лигу, и это рекордная пропорция за все времена, что подчеркивает доминирующее в плане финансов положение английских клубов.
Только "Челси" — около 288 млн. фунтов — в январе потратил больше, чем все клубы Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые.
"Траты клубов Премьер-Лиги в этом сезоне превосходят все то, что мы видели прежде".
"В это окно клубы Премьер-Лиги потратили больше остальных лиг Европы из числа топ-5 в соотношении почти четыре к одному, что позволило им сохранить своих ключевых игроков и заполучить талантов топ-уровня из-за рубежа", — сообщил ведущий партнер Deloitte Тим Бридж.
02.02.2023 15:00
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Последние комментарии:
как же рад, что пенсы его подписали
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на бумаге центр ковачич-канте-енцо это лучший центр мира
лучший разрушитель всех времен и народов, и 2 пожалуй лучших игрока мира по выходу из-под прессинга и просто 2 топовых бокс-ту-бокса.
Верьте в ИМПЕРАТОРСИ, любите ИМПЕРАТОРСИ
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собаки лают, СИНИЙ КАРАВАН ИМПЕРАТОРСИ идет
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Да ну нах, неправильно посчитали. Челси потратил в 7-8 раз меньше. Контракты же на 7-8 лет растянуты. Императоры-Боэляны!
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сори, черкаш черножопый. я думал, что ты про зимнее ТО. там тоже в первой пятёрке 3 пенса, а во второй - два. итого: в первой десятке 5 пенисов
02.02.2023 14:59 #
quavo
Какие нахуй зимние?
Энцо
Грилиш
Лукука
Почба
Мудрик
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/98345/?c=1#c7720196
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Надо банить Челси и Сити. Отправить их в ЧШ. Убивают спорт
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«Я за Украину был и буду всегда!»
Аватар aka стример из Ярославля поддержал Украину в прямом эфире, но, похоже, забыл, где живёт. Пообещав также выразить свою позицию в отделе, к нему оперативно прилетели стражи галактики, дабы устроить бутылочные дебаты
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Но в лузерпульской бухгалтерии что-то напутали и колбаса получила залупу (гакпо)
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ДЕДУШКА МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ
I
В августе, около Малых Вежей,
С старым Мазаем я бил дупелей.
Как-то особенно тихо вдруг стало,
На́ небе солнце сквозь тучу играло.
Тучка была небольшая на нем,
А разразилась жестоким дождем!
Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые
С силой стремительной... Я и Мазай,
Мокрые, скрылись в какой-то сарай.
Дети, я вам расскажу про Мазая.
Каждое лето домой приезжая,
Я по неделе гощу у него.
Нравится мне деревенька его:
Летом ее убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,
Вся она тонет в зеленых садах;
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.
Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему — скука!
За́ сорок верст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему нипочем:
«Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно». — А леший? — «Не верю!
Раз в кураже я их звал-поджидал
Целую ночь, — никого не видал!
За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;
Вечером пеночка нежно поет,
Словно как в бочку пустую удод
Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точены, рисованы очи.
Ночью... ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.
Тихо как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,
Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит...»
Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,
Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять.
Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка — заяц уходит,
Дедушка пальцем косому грозит:
«Врешь — упадешь!» — добродушно кричит.
Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:
Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом — тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит — и грянет!
Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.
«Что ты таскаешь горшок с угольками?» —
Больно, родимый, я зябок руками;
Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружье положу,
Над уголечками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею! —
«Вот так охотник!» — Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.
Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)
Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал...
II
Старый Мазай разболтался в сарае:
«В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, — их жалко до слез!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, —
Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?.. Я раз за дровами
В лодке поехал — их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет —
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой —
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, — ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой:
„То-то! — сказал я, — не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!“
Этак гуторя, плывем в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его — тягота не велика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха —
Еле жива, а толста как купчиха!
Я ее, дуру, накрыл зипуном —
Сильно дрожала... Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло,
Сидя, и стоя, и лежа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нем
„Взял бы я вас — да потопите лодку!“
Жаль их, однако, да жаль и находку —
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...
Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
„Глянъ-ко: что делает старый Мазай!“
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил — и „с богом!“ сказал...
И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: „У-х!
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
Не попадайся!
Прицелюсь — бух!
И ляжешь... У-у-у-х!..“
Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось —
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал — и домой приволок.
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул — и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
„Не попадайтесь зимой!“
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая, — линяет косой...»
(ответить)
Здравствуйте, доктор! Я за рецептом.
Кажется, близится конец света.
Ждут вашей помощи пациенты.
Без вас никак.
Я не пишу вам, как Ванька Жуков.
Я вам такое сейчас расскажу-ка,
От наших шуток становится жутко,
Едет чердак.
Те, кто подальше, и те, кто поближе, —
Все персонажи из ваших книжек.
В пятницу вмажет, в субботу слижет,
В среду предаст.
Так и живём с головою на плахе,
В спальне — про кризис,
На кухне — о крахе.
Всё о свободе охи да ахи, всё копипаст.
Доктор, диагноз вы ставите тонко,
Правда — не патока с фабрики Вонка,
Вы — человек, хоть и без селезёнки,
А тут понты.
За мышеловкой стоит Микки-Маус,
Тут всех ломают, но я не ломаюсь,
Вы извините, что к вам обращаюсь
На вы и на ты.
Вы не подумайте чё, Антон Палыч,
Волны не в сторону вас, елы-палы,
Просто реально подзае*ало,
Что вы на щите.
У тех, на кого катили вы танком,
У тех, чьи прабабки пинали Каштанку,
У тех, кто за вашей спиной мне на ранки —
Они ещё те.
Видишь, Антоша, теперь во МХАТе
Сидят пид*расы в белых халатах.
Их взяли в палату, конечно, по блату —
Империя зла.
Вся их возня — лютая скука
И даму с собачкой зовут с*чка с с*кой
И я не подам им ни рубль, ни руку —
Такие дела.
Так что увидимся, друг, и до скорой.
Песни, как чайки, взлетают над морем,
Жизнь так прекрасна, что можно не спорить,
Выпьем вина.
Те, кто футляры напялил от страха,
Хором и дружно идите-ка на х*р, —
Так одна чайка кричала на взмахе.
Доктор, до дна.
(ответить)
Челси! Челси! Челси!
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ИМПЕРАТОРЫ мать твою!
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Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
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Ньюкасл чемпик
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