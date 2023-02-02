"Арсенал" хочет купить Хадсон-Одои
Грядущим летом "Арсенал" попытается приобрести вингера Каллума Хадсон-Одои, принадлежащего "Челси".
За два трансферных окна при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил свыше полумиллиарда фунтов на трансферы, совершив 16 постоянных приобретений и два арендных.
Очевидно, что продолжать в том же духе "Челси" не сможет — для соблюдения правил финансового фейр-плей "синие" будут вынуждены избавиться от ряда игроков.
Как утверждает The Guardian, положением "Челси" надеется воспользоваться "Арсенал", который только что купил у "синих" 31-летнего полузащитника Жоржиньо за 12 млн. фунтов.
По информации издания, 22-летний Хадсон-Одои едва ли останется в "Челси" после того, как вернется из "Байера", где проводит этот сезон на правах аренды.
Добавим, в этом сезоне Каллум сыграл 17 матчей за "Байер" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
02.02.2023 14:00
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60 лямов на стол
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Зачем он им нужен? По-моему там уже все понятно, из перспективных перешел в разряд середняков. Тот же Нельсон примерно одного уровня с Хадсоном
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нах надо. есть Балогун, который сейчас топ среди бомбардиров во франции
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Че там по квоте Англичан и воспитанников в составе? Вряд ли продадут, надо же еще регистрацию состава пройти
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Вуахпхахахах))))))))
2.02.2023 07:29 # удалить
chelsea88
Пффф ясен xyй. Для этих заднеприводных и покупка хадсона одои, зиеша, пулисика, галахера будет топ-приобретением.
Давно всем известно что любой лавочник синих топ для гейгуннеров.
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Источник: http://fapl.ru/posts/98343/?c=1#c7719888
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пиздеж
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за 40 лямов спихнут этим клоунам
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