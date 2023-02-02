"Арсенал" хочет купить Хадсон-Одои

Грядущим летом "Арсенал" попытается приобрести вингера Каллума Хадсон-Одои, принадлежащего "Челси".

За два трансферных окна при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил свыше полумиллиарда фунтов на трансферы, совершив 16 постоянных приобретений и два арендных.



Очевидно, что продолжать в том же духе "Челси" не сможет — для соблюдения правил финансового фейр-плей "синие" будут вынуждены избавиться от ряда игроков.



Как утверждает The Guardian, положением "Челси" надеется воспользоваться "Арсенал", который только что купил у "синих" 31-летнего полузащитника Жоржиньо за 12 млн. фунтов.



По информации издания, 22-летний Хадсон-Одои едва ли останется в "Челси" после того, как вернется из "Байера", где проводит этот сезон на правах аренды.



Добавим, в этом сезоне Каллум сыграл 17 матчей за "Байер" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов, забив один гол и отдав одну результативную передачу.