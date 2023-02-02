"Арсенал" хочет купить Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Грядущим летом "Арсенал" попытается приобрести вингера Каллума Хадсон-Одои, принадлежащего "Челси".

За два трансферных окна при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил свыше полумиллиарда фунтов на трансферы, совершив 16 постоянных приобретений и два арендных.

Очевидно, что продолжать в том же духе "Челси" не сможет — для соблюдения правил финансового фейр-плей "синие" будут вынуждены избавиться от ряда игроков.

Как утверждает The Guardian, положением "Челси" надеется воспользоваться "Арсенал", который только что купил у "синих" 31-летнего полузащитника Жоржиньо за 12 млн. фунтов.

По информации издания, 22-летний Хадсон-Одои едва ли останется в "Челси" после того, как вернется из "Байера", где проводит этот сезон на правах аренды.

Добавим, в этом сезоне Каллум сыграл 17 матчей за "Байер" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов, забив один гол и отдав одну результативную передачу.


Метки Арсенал, Байер, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1242

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  1. thegodfather 02.02.2023 15:39 # thegodfather
    60 лямов на стол

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  2. gary47 02.02.2023 15:28 # gary47
    Зачем он им нужен? По-моему там уже все понятно, из перспективных перешел в разряд середняков. Тот же Нельсон примерно одного уровня с Хадсоном

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  3. ugunner4 02.02.2023 14:42 # ugunner4
    нах надо. есть Балогун, который сейчас топ среди бомбардиров во франции

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  4. ratamahatta 02.02.2023 14:14 # ratamahatta
    Че там по квоте Англичан и воспитанников в составе? Вряд ли продадут, надо же еще регистрацию состава пройти

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  5. chelsea88 02.02.2023 14:11 # chelsea88
    Вуахпхахахах))))))))

    2.02.2023 07:29 # удалить
    chelsea88
    Пффф ясен xyй. Для этих заднеприводных и покупка хадсона одои, зиеша, пулисика, галахера будет топ-приобретением.
    Давно всем известно что любой лавочник синих топ для гейгуннеров.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/98343/?c=1#c7719888

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  6. malina164 02.02.2023 14:06 # malina164
    пиздеж

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  7. farot 02.02.2023 14:01 # farot
    за 40 лямов спихнут этим клоунам

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