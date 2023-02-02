Бизнесмен из Африки близок к покупке "Шеффилд Юнайтед"
Неназванный бизнесмен из Африки близок к покупке клуба Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" за 90 миллионов фунтов.
В данный момент "Шеффилд Юнайтед" принадлежит принцу Абдулле, бизнесмену из Саудовской Аравии.
Однако принц Абдулла больше не заинтересован во владении клубом, который по итогам сезона 2020/21 вылетел из Премьер-Лиги и в этом сезоне ведет борьбу за попадание в плей-офф Чемпионшипа.
"Клинки" находятся в настоящем кризисе в плане финансов и недавно просрочили очередной платеж "Ливерпулю" за нападающего Риана Брюстера, которого они купили за 23.5 млн. фунтов в октябре 2020.
The Times не раскрывает персону потенциального покупателя, но утверждает, что это лицо уже проходит проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала.
02.02.2023 12:00
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