"Вулверхэмптон" мог купить Энцо Фернандеса за 17 млн. фунтов

"Вулверхэмптон" отверг возможность приобрести полузащитника Энцо Фернандеса всего за 17 миллионов фунтов прошлым летом.

В заключительный день зимнего трансферного окна Фернандес перебрался из "Бенфики" в "Челси" за 107 млн. фунтов, став самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен.



К "Бенфике" Фернандес присоединился только прошлым летом, и лиссабонский клуб был не единственным возможным направлением для Энцо, когда тот покидал родной "Ривер Плейт".



Как сообщает talkSPORT, своей игрой за "Ривер Плейт" Фернандес привлек внимание "Вулверхэмптона", чей главный скаут Мэтт Хоббс специально отправился в Аргентинцу на заключение сделки.



Однако "волкам" была названа цена в 17 млн. фунтов, которую владельцы клуба с "Молинью" сочли чрезмерной. В результате Хоббс вернулся домой ни с чем, а Энцо вскоре отправился в "Бенфику".