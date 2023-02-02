Тен Хаг: "Выход в финал — не достижение"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил свою команду, что выход в финал Кубка Лиги не является достижением.

Одолев "Ноттингем Форест" по сумме двух матчей со счетом 5:0, "Юнайтед" вышел в финал Кубка Лиги и теперь 26 февраля сразится с "Ньюкаслом" на "Уэмбли".



Прямо сейчас Тен Хаг призывает команду переключиться назад на Премьер-Лигу, однако в финале Эрик намерен играть только на победу.



"Это замечательно, но ты играешь финалы, чтобы победить в них".



"Просто выход в финал — это не достижение. Мы хотим выиграть его, но сперва нам нужно сделать другие дела".



"Мы возвращаемся к Премьер-Лиге и пока должны забыть об этом кубке", — цитирует Тен Хага Evening Standard.