Тен Хаг: "Выход в финал — не достижение"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил свою команду, что выход в финал Кубка Лиги не является достижением.
Одолев "Ноттингем Форест" по сумме двух матчей со счетом 5:0, "Юнайтед" вышел в финал Кубка Лиги и теперь 26 февраля сразится с "Ньюкаслом" на "Уэмбли".
Прямо сейчас Тен Хаг призывает команду переключиться назад на Премьер-Лигу, однако в финале Эрик намерен играть только на победу.
"Это замечательно, но ты играешь финалы, чтобы победить в них".
"Просто выход в финал — это не достижение. Мы хотим выиграть его, но сперва нам нужно сделать другие дела".
"Мы возвращаемся к Премьер-Лиге и пока должны забыть об этом кубке", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
02.02.2023 09:00
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