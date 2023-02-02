Полузащитник Энцо Фернандес поблагодарил владельцев "Челси", которые сделали его переход в лондонский клуб возможным.

В заключительный день зимнего трансферного окна делегация "Челси" провела за столом переговоров около полусуток, но в итоге убедила "Бенфику" продать Фернандеса за 107 миллион фунтов.



22-летний аргентинец польщен такой настойчивостью "синих" и предвкушает новым этап в своей карьере.



"Я благодарен "Челси" и его владельцам за то, что они сделали все возможное, чтобы я стал частью этого проекта. Я счастлив и взволнован тем, что перехожу в "Челси", буду играть в лучшей лиге мира и сражаться за главные трофеи. Мне не терпится сыграть перед нашими фанатами и начать помогать своим партнерам по команде на поле и за его пределами", — сообщил Эрнандес официальному веб-сайту "Челси".