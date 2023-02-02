Силва подтвердил, что собирается продлить контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва подтвердил свое намерение продлить контракт с лондонским клубом.

В свои 38 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", приняв участие в 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Действующие контракт Тиаго истекает в конце этого сезона, однако бразильский ветеран ожидает остаться на "Стэмфорд Бридж".



"Мы разговариваем об этом. Все, наверное, произойдет в ближайшие дни. Мой план в том, чтобы остаться в "Челси", и план "Челси" такой же. Я знаю, что клуб нуждается во мне. Я здесь, чтобы помогать молодым игрокам своим опытом. Я могу помочь с перестройкой клуба", — сообщил Силва ESPN Brasil.