"Юнайтед" вышел в финал Кубка Лиги
Повторно переиграв "Ноттингем Форест" (2:0), "Манчестер Юнайтед" оформил выход в финал Кубка Лиги, где теперь 26 февраля сразится с "Ньюкаслом".
"Юнайтед" весьма уверенно начал этот домашний матч и контролировал игру. Хозяева имели несколько отличных моментов, чтобы открыть счет, включая отраженный голкипером удар Каземиро головой и попадание Ваута Вегхорста в штангу.
"Форест" в первом тайме меньше владел мячом, но свои моменты тоже имел, и они были не менее острые. Чего стоит только шанс Бреннана Джонсона, который из убойной позиции пробил прямо в голкипера, или удар Эммануэля Денниса, случайно остановленный его партнером по команде Сэмом Сарриджем.
Во втором тайме "красные дьяволы" были явно настойчивее, а вот "лесники" почти перестал огрызаться.
В итоге на 73-й минуте хозяева открыли счет с помощью вышедших на замену игроков. Это Антони Мартиаль добил мяч в ворота после заблокированного удара Маркуса Рэшфорда — 1:0.
Не успев прийти в себя, "Форест" сразу же пропустил еще раз. Бруну Фернандеш выполнил заброс к дальней штанге, где Рэшфорд ногой скинул мяч Фреду, и тому оставалось с метра поразить пустые ворота — 2:0.
На этом игра практически закончилась, если не считать отраженный Хитоном удар Денниса. Сарридж пытался сыграть на добивании, но в створ не попал.
"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (0:0) первый матч — 3:0
Голы: Мартиаль 73, Фред 76.
"Манчестер Юнайтед": Хитон, Шоу, Мартинес, Варан (Магуайр 80), Ван-Биссака, Фред, Каземиро (Линделеф 80), Гарначо (Рэшфорд 62), Фернандеш, Антони (Санчо 63), Вегхорст (Мартиаль 63).
"Ноттингем Форест": Хеннесси, Лоди (Орье 65), Маккенна, Боли, Уильямс, Мангаля, Скарпа (Хаммонд 86), Фройлер (Данило 64), Деннис, Сарридж (Осонг 86), Джонсон (Майтен 64).
Предупреждения: Каземиро, Фред — Сарридж.
02.02.2023 01:00
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Последние комментарии:
Удивлён был увидеть основу в кубке лиги ещё и после первого матча 3-0
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Хейтеры, лежать+сосать))
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Уныло, с опять же с таким слабым соперником. Ещё и состав был основной, ну кроме кипера. Нужно было в первом тайме минимум пару голов организовать, а стопроцентных моментов и создавали. Марс все таки в качестве форварда лучше, чем Ваут. Просто поинтереснее смотрится и техника лучше и скорости. И в игру больше вписывается. Санчо вернулся, но опять же ничего особенного не показал абсолютно и ошибки были. Антоха хуйней мается стабильно. В общем ничем не примечательный матч. Не играли плохо, но тупо как тренировку провели основой.
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https://www.youtube.com/watch?v=CeMBEGqFQis
ловите наркоманов ггшных.
скоро пое6уться на фоне такого топ трансфера)
адепт пола мерсона подъехал)
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