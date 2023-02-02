"Юнайтед" вышел в финал Кубка Лиги

Повторно переиграв "Ноттингем Форест" (2:0), "Манчестер Юнайтед" оформил выход в финал Кубка Лиги, где теперь 26 февраля сразится с "Ньюкаслом".

"Юнайтед" весьма уверенно начал этот домашний матч и контролировал игру. Хозяева имели несколько отличных моментов, чтобы открыть счет, включая отраженный голкипером удар Каземиро головой и попадание Ваута Вегхорста в штангу.



"Форест" в первом тайме меньше владел мячом, но свои моменты тоже имел, и они были не менее острые. Чего стоит только шанс Бреннана Джонсона, который из убойной позиции пробил прямо в голкипера, или удар Эммануэля Денниса, случайно остановленный его партнером по команде Сэмом Сарриджем.



Во втором тайме "красные дьяволы" были явно настойчивее, а вот "лесники" почти перестал огрызаться.



В итоге на 73-й минуте хозяева открыли счет с помощью вышедших на замену игроков. Это Антони Мартиаль добил мяч в ворота после заблокированного удара Маркуса Рэшфорда — 1:0.



Не успев прийти в себя, "Форест" сразу же пропустил еще раз. Бруну Фернандеш выполнил заброс к дальней штанге, где Рэшфорд ногой скинул мяч Фреду, и тому оставалось с метра поразить пустые ворота — 2:0.



На этом игра практически закончилась, если не считать отраженный Хитоном удар Денниса. Сарридж пытался сыграть на добивании, но в створ не попал.



"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (0:0) первый матч — 3:0



Голы: Мартиаль 73, Фред 76.



"Манчестер Юнайтед": Хитон, Шоу, Мартинес, Варан (Магуайр 80), Ван-Биссака, Фред, Каземиро (Линделеф 80), Гарначо (Рэшфорд 62), Фернандеш, Антони (Санчо 63), Вегхорст (Мартиаль 63).



"Ноттингем Форест": Хеннесси, Лоди (Орье 65), Маккенна, Боли, Уильямс, Мангаля, Скарпа (Хаммонд 86), Фройлер (Данило 64), Деннис, Сарридж (Осонг 86), Джонсон (Майтен 64).



Предупреждения: Каземиро, Фред — Сарридж.