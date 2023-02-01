Мерсон: "Жоржиньо — приобретение топ-уровня для "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что покупка полузащитника Жоржиньо из "Челси" за 12 миллионов фунтов является большой удачей для "канониров".

Накануне Жоржиньо официально присоединился к "Арсеналу", заключив контракт на полтора года. Мерсон убежден, что опытный игрок сборной Италии придется ко двору на "Эмирейтс".



"Это великолепно. Ты покупаешь опыт, он выигрывал большие трофеи. Он достойный опорный полузащитник".



"Только два года назад он выигрывал Лигу Чемпионов и выигрывал Евро со сборной Италии, а мы задавались вопросом, почему Англия не производит таких игроков. Спустя два года "Арсеналу" удалось заполучить его".



"Знаю, он стал на два года старше, но он так умен. Он страхует четверку защитников, и он не усложняет. Он будет снабжать мячом Эдегора, Сака, Мартинелли... Это приобретение топ-уровня".



"И он знает футбол. Он знает, что не будет играть каждую неделю. Если все в строю, он не будет играть. Но он добавит этот опыт и спокойствие — он никогда не паникует с мячом. Учитывая современные реалии, я бы сравнивал его покупку за 12 миллионов с покупкой чашки чая", — сообщил Мерсон Sky Sports.