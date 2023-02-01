Каррагер: "Ливерпуль" отчаялся попасть в топ-4"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер чувствует, что "Ливерпуль" продемонстрировал свое отчаяние насчет борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, пассивным образом проведя зимнее трансферное окно.

В январе "Ливерпуль" лишь укрепил свою атаку с помощью Коди Гакпо из ПСВ. Других приобретений "красные" совершать не стали.



Каррагер думает, что для фанатов это выглядит как признак отчаяния, однако Джейми рад, что его бывший клуб не стал совершать панических покупок.



"Что касается трансферов, то я могу понять разочарование фанатов "Ливерпуля", которые видят, как другие клубы тратят налево, направо и по центру. А поскольку "Ливерпуль" никого не приглашает, это выглядит так, словно они отчаялись побороться за попадание в топ-4".



"Но я бы никогда не хотел, чтобы мой клуб суетился и паниковал, как это было во времена, когда я играл. В последние четыре-пять лет "Ливерпуль" был моделью, которой другие клубы в Европе хотели подражать".



"Что они делают, так это не паникуют на трансферном рынке, и я думаю, Юрген Клопп это уже демонстрировал прежде с помощью действительно успешных покупок вроде Виргила Ван Дейка, для покупки которого ему пришлось подождать".



"Раз "Ливерпуль" не приглашает игроков сейчас, значит у них нет денег или нет игрока, которого хочет Клопп. Мы не знаем наверняка", — сообщил Каррагер Sky Sports.