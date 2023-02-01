Агент Фирмино — о новом контракте: "Мы на правильном пути"

Агент нападающего Роберто Фирмино высоко оценил шансы на заключение его клиентом нового контракта с "Ливерпулем".

Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, но сейчас от контракта Роберто остается всего пять месяцев.



Роберто уже может свободно общаться с зарубежными клубами, однако агент 31-летнего бразильца Роджер Витманн сосредоточен на достижении компромисса с "Ливерпулем".



"У "Ливерпуля" и Роберто длительные отношения. Роберто там комфортно. В данный момент мы замечательно коммуницируем, и в феврале, наверное, станет видно, куда все идет".



"Но Роберто тоже должен сказать свое слово, чтобы достичь договоренности с "Ливерпулем". Мы на правильном пути. Мы очень хорошо общаемся с "Ливерпулем". Это выдающийся клуб", — сообщил Виттман Sky Sport Germany.