Агент Фирмино — о новом контракте: "Мы на правильном пути"
Агент нападающего Роберто Фирмино высоко оценил шансы на заключение его клиентом нового контракта с "Ливерпулем".
Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, но сейчас от контракта Роберто остается всего пять месяцев.
Роберто уже может свободно общаться с зарубежными клубами, однако агент 31-летнего бразильца Роджер Витманн сосредоточен на достижении компромисса с "Ливерпулем".
"У "Ливерпуля" и Роберто длительные отношения. Роберто там комфортно. В данный момент мы замечательно коммуницируем, и в феврале, наверное, станет видно, куда все идет".
"Но Роберто тоже должен сказать свое слово, чтобы достичь договоренности с "Ливерпулем". Мы на правильном пути. Мы очень хорошо общаемся с "Ливерпулем". Это выдающийся клуб", — сообщил Виттман Sky Sport Germany.
01.02.2023 21:00
Просмотров: 165
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: