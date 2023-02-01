Андре Айю прилетает в Англию в ближайшие 24 часа

Бывший нападающий "Вест Хэма" и "Суонси" Андре Айю летит в Англию, чтобы присоединиться к одному из клубов Премьер-Лиги.

Айю выступал за "Аль-Садд" с лета 2021, забив 22 гола в 38 матчах, однако сейчас Андре договорился о досрочном прекращении своего контракта с клубом из Катара.



Получив статус свободного агента, старший брат нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю может оформить свое возвращение в Премьер-Лигу вне сроков трансферного окна.



Как сообщает Daily Mail, Андре уже провел предварительные переговоры с "Эвертоном", который не совершил ни одного приобретения в январе, однако шансы на переход 33-летнего ганца к "ирискам" в данный момент оцениваются как "50 на 50".