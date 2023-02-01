Полузащитник Мойсес Кайседо возобновил тренировки с "Брайтоном", так и не сумев вырваться из клуба в зимнее трансферное окно.

Напомним, в январе "Брайтон" получил минимум три предложения насчет Кайседо: 55 миллионов фунтов от "Челси", а также 60 и 70 млн. фунтов от "Арсенала".



После последнего из них Мойсес выпустил официальное заявление, публично попросив "чаек" отпустить его клуба.



Вместо того, чтобы пойти на уступки в переговорах с заинтересованными клубами и удовлетворить желание Кайседо, "Брайтон" отправил 21-летнего эквадорца отдыхать, пока не закроется трансферное окно.



В результате Кайседо пропустил победу "чаек" 2:1 над "Ливерпулем" в Кубке Англии в минувшее воскресенье.



Зато в среду, на следующий день после трансферного дедлайна, Мойсес вернулся на базу "Брайтона" и провел рутинную тренировку с командой Роберто Де Дзерби, сообщает BBC.