Кайседо возобновил тренировки с "Брайтоном"
Полузащитник Мойсес Кайседо возобновил тренировки с "Брайтоном", так и не сумев вырваться из клуба в зимнее трансферное окно.
Напомним, в январе "Брайтон" получил минимум три предложения насчет Кайседо: 55 миллионов фунтов от "Челси", а также 60 и 70 млн. фунтов от "Арсенала".
После последнего из них Мойсес выпустил официальное заявление, публично попросив "чаек" отпустить его клуба.
Вместо того, чтобы пойти на уступки в переговорах с заинтересованными клубами и удовлетворить желание Кайседо, "Брайтон" отправил 21-летнего эквадорца отдыхать, пока не закроется трансферное окно.
В результате Кайседо пропустил победу "чаек" 2:1 над "Ливерпулем" в Кубке Англии в минувшее воскресенье.
Зато в среду, на следующий день после трансферного дедлайна, Мойсес вернулся на базу "Брайтона" и провел рутинную тренировку с командой Роберто Де Дзерби, сообщает BBC.
01.02.2023 19:00
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