Тен Хаг уговаривал Хендерсона вернуться в МЮ в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уговаривал голкипера Дина Хендерсона досрочно вернуться из аренды в "Ноттингем Форест".

Напомним, в январе "Юнайтед" проводил назад в "Ньюкасл" Мартина Дубравку, который так и не дебютировал за "красных дьяволов".



В результате "Юнайтед" остался без дублера для своего первого номера Давида Де Хеа, что, естественно, вызывало тревогу у Тен Хага, чья команда продолжает борьбу на всех четырех фронтах.



Как утверждает Daily Mirror, Тен Хаг лично позвонил Хендерсону, призвав того прийти на выручку родному клубу, однако Дин отверг Эрика.



25-летний Хендерсон заявил, что для его развития будет лучше продолжать играть за "Форест", поэтому "Юнайтед" был вынужден арендовать у "Кристал Пэлас" Джека Батленда.



Добавим, с тех пор Хендерсон успел получить травму задней поверхности бедра, выбыв на несколько недель, из-за чего "лесникам" даже пришлось одолжить у ПСЖ опытного голкипера Кейлора Наваса.