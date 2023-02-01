Владелец "Лестера" списал долг в 194 млн. фунтов

Президент и владелец "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха сделал щедрый жест, полностью списав долг своего клуба в 194 миллиона фунтов.

В последнее время Шриваддханапрабху много критиковали за недостаточную поддержку главного тренера Брендана Роджерса на трансферном рынке — например, прошлым летом "Лестер" приобрел лишь защитника Ваута Фаса, да и тот стал заменой проданному в "Челси" Весле Фофана.



Регресс команды с "Кинг Пауэр" налицо — в этом сезоне подопечные Роджерса сражаются только за выживание в Премьер-Лиге, находясь в одном очке над зоной вылета.



Однако сейчас семья Шриваддханапрабхи продемонстрировала свою преданность "Лестеру". Как и многие добросовестные владельцы в Премьер-Лиге, Айяватт регулярно оказывал финансовую поддержку своему клубу, давая в долг деньги и не требуя ни возврата, ни процентов.



Зачастую долг перед владельцем становился актуальным только при продаже клуба, но компания Шриваддханапрабхи King Power International полностью простила "Лестеру" всю задолженность.



Как сообщает Sky Sports, назвать "Лестер" свободным от долгов клубом по-прежнему нельзя — у "лис" остаются обязательства по различным кредитам перед банками, но эти суммы незначительны в сравнении с 194 млн. фунтов.