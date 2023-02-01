Переход Зийеша в ПСЖ сорвался
Переход вингера "Челси" Хакима Зийеша в ПСЖ на правах аренды сорвался.
Переговоры между "Челси" и ПСЖ насчет Зийеша, который уже приехал в Париж, прошел медобследование и отчаянно хотел присоединиться к французскому гранду, продолжались практически до самого дедлайна.
А когда компромисс был достигнут, "синие" несколько раз подряд отправили ошибочную документацию, в результате чего арендная сделка не была зарегистрирована вовремя.
ПСЖ немедленно обратился к Лиге 1 с апелляцией, которая утром была рассмотрена и, как и ожидалось, отклонена, сообщает Evening Standard.
Таким образом, Зийеш рискует застрять в "Челси" до конца сезона. Либо 29-летний марокканец может рассмотреть вариант с переездом в Турцию, где трансферное окно открыто до 8 февраля.
01.02.2023 16:00
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Ай да лохи блеать)
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